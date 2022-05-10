人民幣 在岸價跌破6.7元

受制於美元升值壓力，人民幣匯價跌跌不休，且這波跌勢還未結束。人民幣兌美元在岸價9日正式跌破6.7元大關，官價收報6.7202元，創2020年10月15日以來新低。離岸價表現更加低迷，9日盤中更一度貶至6.7767元附近。市場普遍認為，短線人民幣貶值壓力沉重，若大陸疫情顯著受控，才有望出現底部支撐。



人民幣這波跌勢又快又猛。從4月20日至5月9日收盤，在岸價從6.3778元跌至6.7202元，累計下跌3,424個基本點，短短11個交易日貶值超過5.3％。離岸價從4月18日收盤價6.3788元到5月9日盤中跌破6.77元關口，累計下跌超過6％。



陸媒引述光大銀行金融市場部研究員周茂華談話指出，2021年第四季以來，人民幣強勢表現略超預期，近期受中美基本面、政策面短期分化等因素影響，出現一定程度修正；加上大陸國內疫情多點散發、需求受到抑制，產業鏈供應鏈受阻還可能拖累未來外貿表現。反觀美國為抑制高通膨採取激進升息縮表政策，推動美元指數大幅走強，引發非美貨幣出現不同程度走弱。



興業銀行報告認為，人民幣匯率短期承受內外壓力持續加大，這波跌勢還未結束。在美國加快收緊貨幣政策背景下，預計風險資產承壓和跨境資金流動等因素仍會對人民幣匯率帶來貶值壓力。中國銀行研究院高級研究員王有鑫認為，隨著中外利差收窄、短期跨境資本流動的波動性加大，加上市場情緒變化，短期人民幣匯率回檔壓力增大。



至於這波跌勢何時可能告終？華泰證券報告指出，由於大陸多地疫情及封控措施帶來的多項不確定，推升大陸資產的隱含風險溢價，從交易層面看，短期內人民幣兌美元匯價的底部支撐，主要取決於疫情與抗疫防控措施的變化。