美元太強 東亞貨幣掀競貶戰

在美元持續走強下，為搶奪出口競爭力，東亞貨幣悄然掀起新一輪競貶戰。專家分析，2022年起日圓、台幣、韓元快速下跌，近期人民幣也一路下探6.7元的低點，引發全球關注。儘管人民幣並未積極參與貨幣競貶，但由於兌日圓近日一度升破20元，創下近七年新高，因此同步緊盯日圓走向作為人民幣波動參考。



隨美國通膨持續飆升，聯準會（Fed）加速並擴大升息預期的效應，激勵國際美元衝破104至近20年新高，累計2022年以來至5月9日止狂漲8.76％，主要亞幣全部跌趴，其中以日圓慘摔二位數的12.26％最弱，新台幣也重挫6.87％、居第二弱亞幣。



根據我國央行資料，我國與主要貿易對手通貨對美元之匯率統計，日圓今年來重貶12.26％，匯銀主管表示，主要因日本通膨遠低於美國，基於力挺疫後經濟成長考量，逆向維持寬鬆不變，使得日圓匯率狂洩，從年初115日圓兌1美元，5月9日已破131日圓，市場更是下看140日圓。



股匯市結構與台灣類似的南韓，韓元重慘跌6.69％、居第三弱亞幣。接下來是今年前二個月不斷衝高，取代新台幣成為最強亞幣地位的人民幣，3月、4月以來因疫情接連封城、衝擊供應鏈效應，也大逆轉重摔5.07％。



對於出口導向的中國外貿企業來說，人民幣的貶值為其帶來顯著的匯兌收益和海外競爭力。出口業者表示，人民幣貶值5％，等於公司利潤率增加5個基本點，原本可能處於虧損的企業，靠著匯兌收益立刻翻身轉為盈利。



不過，2022年以來，人民幣兌歐元、日圓持續走強，以4月20日來說，人民幣兌日圓匯率正式升破20元大關，創下近7年新高，截至9日，人民幣兌日元匯率仍維持在19.5元左右的相對高點。



陸媒引述中國世界貿易組織研究會副會長霍建國表示，人民幣近期快速貶值，一是因為美元指數迅速上升，二是中國因疫情以及其他宏觀因素，讓經濟受到一定壓抑，導致市場的人民幣預期發生改變，再加上離岸市場出現做空人民幣的力量，都加速人民幣貶值壓力。



霍建國表示，人民幣加入「亞洲貨幣戰」並非積極選項。但若日圓、韓元貶值幅度過大，會使中國比較被動。



他分析，因為美元升值空間有限，人民幣近期貶值具有階段性。另外，如果中國疫情可在5月底基本穩定，加上出口反彈，可望對人民幣匯率提供支撐。霍建國認為，人民幣匯率未來走勢仍將趨於穩定，人民幣兌美元匯率可望在6.7元提供支撐。