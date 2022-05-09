陸4月出口年增3.9% 進口增0% 仍優於預期

在疫情衝擊下，各界關注大陸4月進出口數據，大陸海關總署9日公布最新數據顯示，按美元計，4月出口年增3.9％，優於預期的2.7％，但增速較3月大幅放緩。進口年增0％，同樣優於預期將衰退3.4％。

按美元計，大陸3月進口衰退0.1％，出口年增14.7％。

分析認為，受疫情影響，大陸供應鏈壓力抬升波及4月工業生產，繼而拖累出口。而疫情衝擊擾動內需，亦令進口繼續承壓。

前4個月，大陸出口人民幣（下同）6.97兆元，年增長10.3％；進口5.61兆元，年增長5％。數據顯示外貿增長放緩。首季中國出口年增13.4％，進口增長7.5％。

海關總署統計分析司司長李魁文表示，在中國外貿發展面臨的外部環境更趨複雜嚴峻的形勢下，前4個月外貿進出口仍保持增長，有進出口實績的外貿企業數量年增加4.7％。充分體現大陸經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣、長期向好的基本面不會改變的特點，大陸實現全年外貿保穩提質目標仍然有較好支撐。

在岸人民幣兌美元9日開盤迅速走跌，跌破6.7，為2020年以來首次。離岸人民幣兌美元更跌破6.75，下跌逾300基本點（bp），續創2020年11月以來新低。人民幣兌美元中間價9日報6.6899，貶567bp。

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