李家超 當選第六屆香港特首

香港8日舉行第六屆特首選舉，唯一候選人、香港前政務司司長李家超以99％的史上最高得票率當選，將於7月1日宣誓後就職。



中新網報導，香港過去五屆特首選舉，只有兩次僅有一名候選人，分別是2002年的董建華及2005年的曾蔭權，但當時選舉規則不同，兩人都在無對手情況下自動當選。香港立法會在2006年修改特首選舉條例，加入信任票制度，即便只有一名候選人都要投票，且需得半數選委支持。本次特首選舉，李家超順利取得750張支持票的當選門檻，獲得1,416票支持票、8票不支持票。



現年64歲的李家超在1977年以20歲之齡進入警界，2012年轉跑道至保安局出任副局長。2017年港府換屆，李家超晉升為保安局局長。2021年中，李家超取代退休的張建宗，成為首位警隊出身的政務司司長。



李家超政綱有四大重點：強化政府管治能力、增加房屋供應、全面提升香港競爭力、建立關愛共融社會。李家超在當選後的記者會上表示，2022年是香港回歸25週年，新一屆政府將利用「一國兩制」的制度優勢，深度參與粵港澳大灣區建設，營造更好的投資環境，全面提升競爭力。他表示，將堅定維護憲法和香港基本法確立的憲制地位，保障香港社會大局穩定，維護國家主權、安全和發展利益。



香港業界對李家超提升香港競爭力政見充滿期待。香港信報報導，香港廠商會會長史立德8日表示，過去兩年香港營商環境遭受史無前例的內外衝擊，期待李家超上任後爭取恢復通關，為香港經濟復甦重拾動能。香港工業總會表示，期待李家超將香港打造成國際創新科技中心、把握大灣區機遇宏觀政策方向。



陸委會8日表示，冀望新一屆香港特首多傾聽和回應民意，尊重港人追求民主的權利，停止傷害香港自由人權。陸委會指出，長期以來秉持互惠原則推動港台關係發展，未來也將秉持一貫立場，持續推動港台各領域有序交流。