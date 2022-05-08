上市有影 字節跳動更名抖音集團

香港公司註冊處網站顯示，字節跳動（香港）有限公司已更名為抖音集團（香港）有限公司，生效時間為5月6日。此外，字節跳動旗下其他數家公司也陸續更名為「抖音」。

市場分析，該公司或許正在考慮，將抖音等大陸境內業務獨立作為抖音集團赴港上市。

在短影音平台抖音海外版TikTok因資安問題遭美方緊盯背景下，早在2020年7月31日市場就傳出，字節跳動考慮將大陸業務在香港或上海上市，其中更傾向在香港上市。2021年4月14日，陸媒引述知情人士透露，字節跳動向港交所遞交承銷商聘用函，啟動赴港上市程序。

界面新聞報導，近期字節跳動調整公司架構動作頻頻，市場認為該公司是為了上市做準備。公開資料顯示，字節跳動有限公司近日更名為抖音有限公司，北京字節跳動科技有限公司則更名為北京抖音信息服務有限公司。

2021年11月，字節跳動執行長梁汝波宣布成立六個業務領域，分別是抖音、大力教育、飛書、火山引擎、朝夕光年、TikTok。其中，抖音業務領域負責該公司境內資訊與服務業務的整體發展，包括抖音、今日頭條、西瓜視頻及其他垂直服務業務。

人事方面，字節跳動2022年4月25日任命新的財務長，由世達國際律師事務所高級合夥人高准（Julie Gao）擔任。

高准曾為100多家公司的上市和其他資本市場融資項目提供過法律服務，對象包括美團、京東、拼多多、小米等。

2021年時，陸媒曾引述知情人士表示，對私募股權投資者而言，字節跳動的估值接近4,000億美元。

字節跳動的最近一輪融資消息在2020年11月。該輪融資由美國私募股權公司紅杉資本和KKR領投，對應估值約1,800億美元。