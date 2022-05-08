陳茂波：將下調港經濟增長預測

香港財政司司長陳茂波8日表示，香港近日公布的經濟數據不振，反映第五波疫情對香港造成衝擊。儘管疫情已逐步受控、經濟活動稍為恢復，但前景依舊不明朗。他表示，港府將在下周公布最新經濟增長預測，坦言無可避免需要下調。

陳茂波8日在「司長隨筆」專欄寫道，香港第五波疫情對民生、社會和經濟帶來巨大壓力。香港剛公布第一季經濟為負成長4％，結束連續四季正成長。此外，第一季私人消費開支跌逾5％、固定投資跌逾8％；第一季整體貨物出口跌4.5％，足見形勢不容樂觀。

從分項數據來看，3月份零售銷售貨額驟跌13.8％，第一季總計跌7.6％。餐飲市場受壓更甚，3月份餐廳總收益僅39.3億港元，創下有紀錄以來最差單月；第一季總計為151億港元，也是近16年來新低。

陳茂波表示，這些數據都反映疫情高峰之際對經濟的巨大衝擊。雖然隨著疫情逐步受控及經濟活動稍為恢復，經濟數據將略有改善，但內部經濟恢復需時，外圍環境持續不明朗且風險增大，都不利香港2022年的經濟狀況。

陳茂波指出，有效管控疫情，是支撐2022年經濟表現最有效的力量。在外圍環境風雲變幻之際，內部市場保持穩定顯得更為重要。香港以至環球市場在過去十多年都處於低利環境中，隨著美國進入升息週期，也意味情況將有所逆轉，特別是疫情下經濟還未完全恢復，須關注升息對民眾或中小企業造成的負擔。