連四降 陸4月外匯存底驟減682億美元

進入2022年後，大陸的外匯存底不斷減少，最新公布的數據顯示，截至4月底規模已不到3.12兆美元，較3月底驟降682.7億美元，創下自2016年11月以來最大的單月降幅，年內外匯存底已萎縮逾1,300億美元。

新浪財經報導，大陸外匯管理局7日公布，截至2022年4月底，大陸外匯存底規模為3.11972兆美元，較3月底大幅減少682.74億美元，降幅高達2.14％，總規模連續第四個月下滑，且降幅還是5年半以來新高。

值得注意的是，自從2022年以來，大陸外匯存底持續減少，年內規模已萎縮1,304.46億美元。大陸上一次外匯存底提高還是在2021年底，在2021年9月底至12月底的三個月期間，大陸外匯存底提升約495.4億美元。

報導稱，外匯管理局副局長王春英7日表示，大陸4月跨境資金總體延續淨流入態勢，境內外匯市場供需保持基本平衡。不過，國際市場上受到主要經濟體貨幣政策預期、地緣政治、新冠肺炎疫情等因素影響，如美元指數大幅上漲，全球金融資產價格明顯下跌。外匯存底以美元為計價貨幣，非美元貨幣折算成美元後金額減少，再加上資產價格變化等因素，導致大陸4月份外匯存底規模下降。

每日經濟新聞引述民生銀行首席研究員溫彬分析，估值的變化是導致大陸4月外匯存底規模下滑的主因。匯率上，美國升息、俄烏衝突等導致美元指數4月走強至近期高點，非美元貨幣則有較大貶值。此外，國際資本市場波動較大，也使4月主要金融資產價格呈現較大幅度滑落。

溫彬表示，近期大陸政府持續加大對穩增長的支持力度，下一階段大陸的外匯存底規模，可望繼續保持基本穩定。但要注意國際複雜多變的環境，以及大陸疫情多地散發的影響。大陸政府當務之急，仍是要減少疫情對經濟社會、產業鏈的衝擊，推出措施擴大內需、穩定外貿，減少風險衝擊來維護外匯市場供需平衡，以此保持外匯存底規模總體穩定。