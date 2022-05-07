陸科企陷兩難 聯想、小米低調撤俄

雖然中國政府呼籲企業抵制海外脅迫與壓力，但在美國技術供應體制制裁下，已經有越來越多中國網科巨頭低調退出俄羅斯市場，包括在當地電腦、手機有龐大市占的聯想、小米等。

華爾街日報7日引述知情人士報導，目前有幾家中國大型企業正在減少對俄羅斯的出貨量，此前俄羅斯是這些中企的重要市場，中企產品往往能在俄羅斯獲取佳績。但在俄烏衝突、西方聯合制裁壓力下，包括聯想、小米等企業都悄悄退出俄羅斯。

中國海關此前數據顯示，中國科技產品運往俄羅斯的規模大幅下降，3月份運往俄羅斯的筆電出貨下滑逾40％，智慧手機下滑近66％。

報導稱，目前全球已有不少企業公開宣布暫停在俄業務，但在中國政府呼籲下，中企更多選擇低調迴避此事，僅有無人機巨頭大疆創新4月底公開表示，暫停其在俄羅斯和烏克蘭的業務，以等待合規審查。

知情人士指出，在中國政府、西方國家的對立態度下，中國科技公司陷入兩難局面，倘若繼續供貨給俄羅斯，很可能美國等西方國家會切斷供應鏈。對這些中企至關重要的美國晶片公司已發出警告，要確保晶片產品不會出現在違規運往俄羅斯的第三方貨物中。

美國商務部長雷蒙多3月時曾警告，倘若中企無視美國要求，繼續供應俄羅斯高科技產品，那美國將從根本上切斷這些中企生產所需的零件與技術。中國商務部在4月也表示，反對不當禁止或者限制中企與其他國家企業展開貿易，將採取必要措施，堅決維護中企的合法權益。同時，相關企業和個人不得屈從外界脅迫，對外做出不當表態。