陸10商銀 去年獲利年增14％

大陸十家上市股份制商業銀行（不含六家國有大行）的2021年報已陸續公布，根據Deloitte（台灣稱勤業眾信、陸港稱德勤）日前報告，受益於2021年大陸對疫情的有效控制，經濟逐步復甦回穩，資產質量持續改善等多重因速，大陸10家商業銀行獲利合計人民幣（下同）1.57兆元，年增14.25％。

港媒引用Deloitte報告指出，大陸多項政策引導銀行支援實體經濟復甦，貸款投放和投資規模持續增長，推動了整體利息收入的增加，大陸銀行2021年營收增長平穩，合計4.61兆元，年增8.75％。大陸銀行2021年利息淨收入合計3.35兆元，年增5.19％。不良貸款餘額2.8兆元，不良貸款率1.73％，較2020年末下降0.11個百分點。

Deloitte報告指出，2021年大陸銀行淨息差平均為2.16％，年減8個基點，大陸銀行業在積極向實體經濟讓利等政策指引下，不斷降低實體經濟融資成本，同時伴隨金融市場LPR（貸款市場報價利率）改革推進等影響，淨息差進一步收窄。

在房市融資方面，報告指出，2021年多家大陸商業銀行的逐漸減緩房地產業貸款投放速度，10家銀行房地產業貸款平均增速為6.62％，較2020年15.47％的增速明顯下降。

Deloitte中國金融服務業審計及鑒證業務全國副主管合夥人曾浩表示，預計2022年在大陸政策引導下，合理購房需求將進一步釋放，預料商業銀行住房貸款投放將持續增長。

Deloitte報告預期，未來大陸銀行保持淨利息收益率的穩定，面臨較大挑戰，因為內需恢復進度不如預期，部分企業經營壓力仍不小，2022年政策基調仍將推動實體經濟融資成本進一步降低。