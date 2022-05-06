上海復工亂象多 廣達傳員工騷動

儘管疫情趨緩後上海官方公布兩批復工復產白名單，涉及1,800多家企業，但在封控管制依然嚴格下，當地多數廠家仍在苦撐待變。日前傳出，廣達旗下的上海達豐廠發生員工騷動事件，日媒也披露，至今上海的日資工廠中，仍有63％處於停工狀態。



綜合外媒6日報導，上海5日新增本土陽性七連降至4,269例，確診人數持續下降，當地官方近期趕緊推出兩批白名單，允許名單內的企業可採封閉生產。但疫情趨緩卻不代表復工順遂，在官方一個多月來的嚴厲封控下，後遺症與各類狀況開始出現。



例如有大陸網友在推特發文爆料，位於上海松江出口加工區、生產蘋果筆電和特斯拉車載的廣達旗下上海達豐廠，5日晚間疑似發生員工騷動，文中指因封閉式管理引發工人不滿，不少人衝破封鎖搶購物資，甚至和前來處理的員警發生衝突。該推文隨後迅速在網路傳開。



大陸台企聯會長李政宏6日受訪時指出，廣達是上海官方認定的重點企業，又採封閉生產，廠方應該會準備充足的物資，不至於出現瘋搶情況。但他也指出，「上海封控一個多月，許多工廠的工人都是年輕人，關久了，人的情緒難免會浮躁。」



另有說法是當晚工人們下班後要返回廠區宿舍，但不知為何被警衛保安人員擋下，過程中發生言語衝突，有員工因此發怒要衝回宿舍，並非衝出去廠外，6日早上工人依然正常上班。



另一方面，上海封城也令外商漸感不耐。日本產經新聞報導，上海日本商工俱樂部5日公布調查顯示，上海的日資工廠仍有63％處於停工狀態，若加上開工率在三成以下的，比率更達91％。封城造成物流運輸中斷，並衝擊供應鏈穩定，譬如本田的鈴鹿製作所4月的產量比原計畫大減五成。



德國Destatis的數據也指出，在中國執行封控影響下，3月份德國工業新訂單月減4.7％，降幅大於經濟學家預期的1.1％。