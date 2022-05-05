陸封城太嚴 歐美企業喊撤軍

在中國大陸的外資企業飽受疫情和「動態清零」政策影響，恐將掀起一波出走潮。中國歐盟商會5日公布調查報告顯示，中國對歐洲業者吸引力大減，嚴峻的營商環境使將近四分之一企業開始考慮撤出中國，且在兩個月內萌生出走想法的業者大增一倍，歐商想出走的比例創十年新高。

此外，美商的撤中意願同樣高升，許多業者反映已在上海住所內被困一個月，且正積極安排返國行程。根據That’s Shanghai雜誌稍早公布的調查，共有85％在上海的外國人因封城措施，重新考慮旅中規劃。此外，有48％計畫2023年離開中國，37％選擇觀望防疫措施是否調整。

美中貿易全國委員會發言人巴里（Doug Barry）日前表示，大型業者能夠等待封城放緩，直至中國恢復強勁的經濟增長，但小型企業卻高度依賴中國的生產環境，且難以輕易遷移。目前已有許多外商暫時關閉，又因風險持續增加，海外公司正迴避中國的投資項目。

法新社引述中國歐盟商會指出，中國嚴厲的新冠清零政策，使業者面臨供應鏈斷裂、業務放緩，以及勞動力萎縮等困境，對許多歐洲公司來說，中國的吸引力較以往大幅降低。

調查顯示，中國各地城市於2022年採取嚴格的防疫政策和行動，對商業活動造成規模龐大的破壞。近60％的歐企下修2022年的營收預估，約三分之一的業者則反應勞動力正減少。大多數公司供應鏈受創，對採購原料、零件或交付成品皆造成困難。

中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）表示，商會會員面對當前挑戰暫時還能撐得住，但若情況持續，業者將加快評估對中國市場的替代方案。該商會4月曾致函中國政府，呼籲修改防疫政策，放寬隔離措施等。

產業方面，中國作為德國最大貿易夥伴，汽車行業關係格外緊密。南德意志報引述德國機械設備製造業協會（VDMA）主席黑伍斯根（Karl Haeusgen）表示，俄烏戰爭爆發後，商界不確定中國市場將來是否會繼續產生大量營收，許多公司目前正為中國業務研擬B計劃。

法興銀轉進星國 打造亞洲總部備援地

考慮到香港採取類似大陸的「清零」防疫政策，法國銀行業三巨頭之一的興業銀行準備跟隨花旗、摩根大通等腳步，將部分高層從香港移至新加坡。傳法興銀行已與新加坡政府達成協議，會把香港至少12名銀行家遷移至新加坡，並將星國辦公室設計成法興亞洲總部的後備地點。

據港媒報導，法興香港員工對當地嚴格的防疫措施感到壓力，因此即使新加坡嚴格控制海外聘用，但法興已與星國達成共識，員工遷至新加坡的策略將於年內實行。法興同時會將新加坡辦公室設計成該行亞洲總部的後備地點，一旦香港再收緊防疫，法興可暫時將員工遷至新加坡，以確保業務的延續性。

報導指出，新加坡政府將法興本次行動視為機遇，相信可以吸引更多財金人才，符合政府將新加坡打造成區域金融中心的目標。不過法興仍保留香港的亞洲總部地位，希望有朝一日可將遷往新加坡的員工，調回香港。

在疫情等因素下，外資陸續重新評估對香港的布局。香港歐洲商務協會日前一份報告指出，香港對新冠疫情的零容忍策略，可能使這個亞洲金融中心與世界其他大部分地區的隔絕狀態持續到2024年，並導致大批國際員工和高管出走。香港美國商會則說，旅行限制是在港美國企業首要關切的問題。針對旅行者的隔離規定使公司總部難以運營，約44％的受訪者表示他們可能會出走。

摩根大通傳出從2021下半年開始，陸續將部分銀行家從香港調往其他地方。人事變動涉及股票、交易和投資銀行業務。2022年初，外媒又披露美國銀行正考慮將員工從香港轉移到新加坡。美銀評估多個業務線和運營的人員情況，並制定應急計劃。

2月時，港媒報導花旗銀行因應香港防疫政策影響員工生活品質等因素，將至少6名高管由香港遷至新加坡及其他地區。花旗發言人當時表示，正盡可能靈活支持因家庭原因或客戶服務而想搬遷的員工。