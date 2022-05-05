上海逐步放寬政策 重點企業復工率逾7成

上海逐步放寬政策加速復工復產。據官方統計，目前已有1,800多家重點工業企業復工，復工率超過7成。若單看日前首波復工白名單上的660多家企業，復工率已超過9成。

為了擺脫COVID-19疫情帶來的衝擊，上海加快腳步推動復工復產，盼望經濟運行逐步回到正軌。近日陸續發布復工復產「白名單」、工作通知和防疫指南。3日又發布「第2版工業企業復工復產疫情防控指引」，進一步放寬復工企業須採閉環管理的規定。

根據澎湃新聞、上海01報導，上海市經濟信息化委總工程師張宏韜5日在疫情防控工作新聞發布會指出，上海市工業企業復工復產有序推進，全市已有1,800多家重點企業復工，復工率超過7成；其中首批660多家重點企業復工率超過9成。

張宏韜並稱，汽車、積體電路、生物醫藥等重點產業的產業鏈持續恢復，產能持續提高，而且行業內的龍頭企業繼續保持穩定生產。

他還提到，在推進復產復工同時也收到企業反映「復工標準有些高」的情形。經過調查後發現，有些街鎮、園區擔心影響疫情防控，而對企業復工條件「加碼」，「這沒有必要也不應該」，將會要求相關部門按照全市統一的復工要求來辦理。

為了加速復工速度，緩解企業面臨的人力壓力，「第2版工業企業復工復產疫情防控指引」進一步放寬復工企業須採閉環管理的規定。

根據指引，只要通過申請的復工企業，在落實疫情防控前提下，放寬員工在廠區與住處「點對點移動」，員工下班後可搭乘接駁車離開廠區回到社區，要上班的員工也可從社區搭公司安排的專車前往廠區，生產由封閉式管理轉為半閉環管理。

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