Fed激進升息》瑞銀看壞人民幣估貶破7

美元在美國聯準會（Fed）加速升息、地緣政治因素等背景下持續走強，導致包括人民幣在內的非美貨幣持續走弱，加上大陸疫情拖累經濟動能，不少機構陸續調低人民幣匯率預期，其中瑞銀認為，未來幾個月有機會面臨「破7」壓力。

美元指數4月初至今上漲逾5％。人民幣在岸價4月初以來貶近2,500基本點，貶幅約4％，離岸價更貶值約5％或3,000基本點。

瑞銀首席中國經濟學家汪濤4日發表報告指出，預期2022年底人民幣匯價會回穩，因為屆時大陸經濟增長動能將回升，市場信心改善。汪濤進一步預期2023年大陸經濟或進一步復甦，加上美元強勢減弱，使人民幣兌美元於2023年底回升至6.7。

汪濤指出，中國人民銀行希望通過人民幣匯率平衡多重目標，並希望避免形成單向預期。人行已發出試探訊號暗示其希望通過下調外匯存款準備金率來減緩貶值速度。汪濤認為，人行還有其他控制貶值的手段，包括進一步降準、在每日定價中重新引入逆周期因子，以及加強對資本外流的控制。

前大陸外管局官員、中銀證券全球首席經濟學家管濤表示，人民幣存在貶值壓力，但人行也有五道「防火牆」穩定匯價，而目前只用了三道。

管濤指出，第一道防火牆是大陸貿易順差不像逆差國對外資流入依賴大。第二則是大陸貿易順差，結售匯的順差沒有變成外匯儲備，而是都變成銀行和企業的外匯持有，這形成了蓄水池，可發揮吞吐外匯，平滑跨境資本流動衝擊的作用。

第三道防火牆則是大陸有一些宏觀審慎的工具，包括外匯風險準備金制度、金融機構外匯存款準備金率等。第四道防火牆就是外匯存底，用官方的外匯存底進行干預。而第五道防火牆為加強資本外匯管理，就是加強對資本流動的管理。

管濤表示，最近影響人民幣匯率的重要因素是大陸疫情的發展。他認為，短期內大陸的疫情若能得到有效控制，那市場信心就會回來，外資也就回來，人民幣匯率會重新得到支撐。