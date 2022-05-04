鄭州今起封控一周 富士康閉環生產

iPhone組裝大本營鄭州持續出現確診病例，為阻斷傳播，鄭州3日晚間宣布，4日零時起至10日止，全市採取封控措施，針對企業部分，除保障市民生活和城市基本運行的公共服務類企業、經審批符合閉環管理條件的企業外，其他各類企業暫停生產經營活動。

此外，鄭州要求主城區內各事業單位、企業工作人員居家辦公。對此富士康表示，公司符合閉環生產要求，工廠運作暫不受影響。

日前有機構披露，全球50％的蘋果手機是由富士康鄭州廠區生產，平均一分鐘組裝350支，每天產量達50萬支。如今鄭州實施封控，外界關注是否衝擊iPhone生產。

河南衛健委3日公布鄭州新增兩例本土確診。3月分以來，鄭州全市累計報告新冠病毒感染者161例，其中確診31例，無症狀130例。

鄭州新冠肺炎疫情防控指揮部3日晚間公布做好全市多輪核酸檢測通告，指5月4日零時起，鄭州全市人員非必要不離鄭，需離鄭的，健康碼需綠碼，並持有24小時內核酸檢測陰性證明。

同時市域外人員非必要不入鄭，確需入鄭的，須查驗「兩碼一證」（健康碼、行程碼和48小時內核酸檢測陰性證明）。入鄭後立即進行一次核酸檢測，並遵守鄭州市疫情防控規定。

通告表示，為有效阻斷疫情傳播，保障人民群眾生命安全和身體健康，決定在全市主城區範圍內開展多輪全員核酸檢測。按照「應檢必檢，不落一人」的要求，5月4日、5日、6日每日進行一次核酸檢測。且對24小時內不進行核酸檢測的給予黃碼。

首都北京疫情也持續升溫，2日新增62例本土感染，包括51例確診、11例無症狀感染。北京市疾病預防控制中心副主任龐星火3日下午公布，當日0時至15時，新增本土感染者32例。

3日起，北京除五個生態涵養區外的平原地區，包括東城、西城、朝陽、海淀、豐台、石景山、房山、通州、順義、昌平、大興和經開區，12個區域連續開展三輪區域核酸篩查。龐星火說，當前北京社會面還存在零星隱匿傳染源，要加快區域篩查，及時落位管控，嚴防區域外溢，堅決控制疫情擴散蔓延。

鄭州封城衝擊台商？王美花：富士康可以封閉生產

經濟部長王美花4日出席立法院經濟委員會審查111年預算凍結案。會前接受媒體採訪時，談到中國鄭州因疫情4日開始封城，她表示中國持續的疫情調控確實對供應鏈、原料等都有一些影響，由於在鄭州最大的台商是富士康，據了解這應是可以封閉生產。

傳出美日半導體產業開始攜手合作、集體研發2奈米製程，以減少對台灣半導體產業的依賴。王美花表示，國際上各種意見都有，針對我們近期與AIT辦的座談會，也提到台灣半導體供應鏈跟國際合作是全球最有效率、也是最好的方式，在這個部分台灣是很有信心的。

另外，外界也相當關心新北地區昨晚突然出現區域停電，王美花表示，不管是外力動物或本身設備線路故障所引起的停電，台電第一時間都趕快搶修，重點是了解相關事故原因改善。外界質疑越來越頻繁，她也強調，從統計來看其實是減少的，但我們還是持續改善。

部分國際原物料價格持續上漲，連衛生紙都漲價，王美花表示，與紙相關的部分國際原物料都在高檔，相關的運費也受到國際疫情影響，能源價格也都還沒有降下來，但經濟部都有相關因應。至於衛生紙漲價部分，她說，昨天同仁都有到賣場，大部分衛生紙價格是沒有變動，消費者可以做不同選擇，鼓勵賣場多多利用平價專區來展示產品。