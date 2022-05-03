水果零售王 百果園擬在港上市

大陸規模最大的水果零售商百果園，近日向港交所遞交招股書，準備在香港上市。招股書顯示，百果園擁有逾5,300家線下店面，2021年的營收超過人民幣（下同）100億元。據外電報導，百果園計畫募資至少5億美元（約39億港元）。

網易新聞報導，深圳百果園實業（集團）股份有限公司（下稱百果園）在5月2日向港交所遞交招股書。百果園於2001年深圳成立，是一家集水果採購、種植支援、採後保鮮、物流倉儲、標準分級、門店零售一體的大型連鎖企業。

根據國際市調機構弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）的調查，大陸的水果零售行業高度分散，按2021年水果零售額畫分，百果園為大陸水果零售行業的第一大公司，但市占率僅1％。

目前百果園線下門店共有5,351家，遍布大陸22個省市超過130個城市，主要集中在居民區、商業街等高人流量地區。百果園通過各分銷管道的會員總人數超過6,700萬名，付費會員數超過78萬名，2021年平均月活會員數超過700萬名。

從業績看，百果園2019年至2021年的營收分別為89.76億元、88.54億元、102.89億元，淨利潤分別為2.48億元、0.46億元、2.26億元，淨利潤率分別為2.8％、0.5％、2.2％。

招股書顯示，水果及其他食品產品的銷售是百果園主要營收來源，2019年～2021年分別為87.5億元、86.37億元及99.92億元，分別占同期總營收的97.5％、97.6％及97.1％。至於2020年營收衰退的原因，是由於新冠疫情對線下零售門店銷售額造成影響。

百果園創辦人余惠勇，創業之後六年虧損2億元，直到2008年大幅調整業務後才扭虧為盈。余惠勇目前除了是深圳百果園實業董事長，還擔任中國果品流通協會副會長、中國農產品開發服務協會副會長、優果聯品牌管理公司董事長，曾獲得「2015年度中國農業領袖人物」稱號。