馬某被捕 阿里蒸發2,000億港元

大陸央視3日上午9時報導，浙江省杭州市國安局逮捕涉嫌利用網路危害國安的「馬某」。由於阿里巴巴總部位於杭州市，市場一度懷疑「馬某」即阿里創辦人馬雲。受此影響，截至3日上午9時45分左右，阿里港股股價重挫9.4％，市值蒸發逾2千億港元。

不過，環球時報前總編胡錫進在同日上午透過微博發文指出，經向權威部門確認，杭州市國安局抓的是「馬某某」，不是「馬某」；大陸央視也隨即修正，暗示著涉案人士並非馬雲。消息一出，阿里巴巴港股股價隨即止跌反彈，終場收跌1.76％至100.3港元，港股市值為2.17兆港元。近一個月，阿里港股股價累計下跌11.79％。

截至3日晚間7時39分，阿里巴巴美股盤前股價下跌0.36％至100.85美元。

根據大陸央視修正後的報導，4月25日，杭州市國安局依法對勾結境外反中敵對勢力，涉嫌從事煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權等危害國安活動的「馬某某」採取刑事強制措施，目前此案正在深入調查中。

法治日報報導，「馬某某」1985年出生於浙江省溫州市，為現任某科技有限公司研發部經理。

另外，香港信報報導，華僑大學副教授黃日涵3日在微博發文並附上照片，指出馬雲5月1日仍出席種樹活動，日期比杭州市國安局4月25日的行動時間更晚。

華夏時報引述中國CFO百人論壇理事鄧之東表示，突發事件會影響個股股價震盪，若持續發酵，甚至會給全市場蒙上陰影，引起市場劇烈波動。但突發事件不是決定市場的核心因素，不影響股價的長期走勢，一旦消息澄清或事件塵埃落定，股價就會逐步恢復。

大陸財經評論員王赤坤分析，市場本已風聲鶴唳，稍微風吹草動，就非常敏感。近期A股出現較大幅度調整，背後有宏觀、微觀方面的一系列因素，股市大跌不難理解。部分投資人不僅對短期市場失去信心，還對資本市場的長期邏輯產生懷疑。但部分堅守的投資人仍然對資本市場抱有期待，認為目前的資本市場困難是暫時的。