百強房企上月銷售額 年跌59％

多家研究機構近日公布的4月分房地產銷售數據依舊慘澹。根據克而瑞研究中心統計，4月百強房企的銷售額不僅較上年同期慘跌近六成，且降幅進一步擴大，顯示大陸房市在需求及購買力透支、信心缺失等問題尚未改善的情況，房市下行壓力加劇，至今尚未看到止跌回升的轉捩點。

第一財經報導，克而瑞資料顯示，百強房企4月單月銷售操盤金額僅人民幣（下同）4,284.7億元，年減58.6％，較3月降幅擴大到5.9個百分點，創近年來單月降幅新高。若以前四個月來看，百強房企累計業績規模年減50.2％，降幅較第一季繼續擴大。

另一家調研機構億翰智庫調查顯示，4月百強房企銷售額較上年同期下降的共有92家，即便前30大房企中，也僅越秀地產一家房企的銷售年增有所上漲。另據中指院統計，2022年前四個月，百強房企銷售額均值和上前同期相比大幅下降50.2％，銷售額超千億房企僅三家，較2021年同期減少了六家。

貝殼研究院則統計，4月分大陸62個重點城市商品住宅簽約面積累計年減44％，較3月跌幅進一步加深五個百分點。

大陸第一季經濟增長僅4.8％，要達到全年5.5％左右的目標已相當不易。為避免慘澹房市繼續拖累經濟增長，中共中央總書記習近平4月29日在中央政治局會議上拍版定調，強調房市在「只住不炒」的定位下，支持各地完善房地產政策，支持實質和改善性住房需求，優化商品房預售資金監管，促進房地產市場平穩健康發展。

業內普遍預計，中央對房市明確表態後，接下來各地放寬房市調控的範圍和力度都有望擴大和加深，房市將吹來暖風。

中銀證券預計，因城施策主線下，各地優化房地產調控政策或將呈現以下三大特點：第一，政策落地節奏進一步加快，5月地方「穩房市」政策將會更加頻繁。第二，政策向限購、限貸、限售、限價寬鬆等多個方向延伸，優化調整力度加大，且有效性逐步增強。第三，熱點一、二線城市有望適度放寬。

克而瑞預計，核心城市市場有望在第三季觸底回穩，三、四線城市調整週期更長，唯有等待一、二線城市市場回穩，三、四線城市才有輪動回穩的可能性。