造車新勢力 4月交車兩樣情

美股上市的大陸「造車新勢力」三雄1日相繼公布4月成績單。其中，小鵬汽車4月交車量年增75％至9,002輛，排名第一。受到疫情與停工等影響，蔚來汽車4月交車量年減28.6％至5,074輛，理想汽車4月交車量則年減24.7％至4,167輛。

紅星新聞報導，小鵬汽車1日表示，受到近期疫情延續影響，境內汽車業在供應鏈、生產及物流運輸等多個環節集體承壓，大部分車企在生產和交車上受到波及，4月交車成績均出現一定程度的下滑。所幸隨著疫情有所緩解，汽車業在4月中旬陸續復工、復產，產能也逐漸向更高目標努力前進。而小鵬汽車也在政府的幫助下，積極協同上下游克服行業性困難，全力保障生產和順利交車。

蔚來汽車則指出，符合持續增長的訂單需求，需要進一步克服疫情、供應鏈等所帶來的壓力，目前生產正逐步恢復。

理想汽車聯合創辦人兼總裁沈亞楠表示，自3月底以來，由於長三角疫情反彈，全行業的供應鏈、物流與生產，出現被嚴重擾亂的情況。理想汽車常州基地位於江蘇常州，處於長三角中心地帶，而理想汽車的零部件供應商超過80％分布在長三角地區，且其中很大一部分位於上海、江蘇昆山。

受到長三角疫情的影響，理想汽車位於上海與江蘇昆山等地區的部分供應商無法供貨，有些供應商甚至完全停工、停運，導致現有零部件庫存消化後無法繼續維持生產，這對理想汽車4月的生產造成很大影響，導致部分用戶的新車交付延期。目前，理想汽車正和供應鏈企業一起，在符合防疫要求下積極恢復產能，縮短預訂「理想ONE」車型的用戶領車等待週期。

中國汽車流通協會4月30日公布，4月中國汽車經銷商庫存預警指數為66.4％，年增十個百分點，月增2.8個百分點，庫存預警指數位於榮枯線之上，顯示汽車流通業處於不景氣區間。

在大陸94個城市樣本中，由於防疫政策規定，有34個城市的經銷商關店，關店時間在一周以上的經銷商超過六成。經銷商受此影響，無法舉行線下車展，僅靠線上行銷的效果有限，各經銷商客流及成交量嚴重下滑。