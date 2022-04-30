中國4月製造業、服務業「疫」蹶不振

受官方疫情封控措施的影響，大陸製造業景氣連降，服務業飽遭衝擊。大陸政府30日公布，以大中型企業為調查樣本的4月份官方製造業採購經理指數（PMI）為47.4，較3月下降2.1個百分點，非製造業PMI重挫6.5個百分點至41.9。兩者均繼續處於50以下收縮區間，並雙雙創下2020年2月以來新低。

另外，以中小型企業為調查樣本、同日公布的財新中國4月份製造業PMI，也較3月下降2.1個百分點至46.0，同樣創逾兩年低點。

分析人士指出，大陸製造業景氣連兩個月陷入收縮且跌入新低點，主要是3月疫情散發，尤其3月28日上海實施分區封控，4月份昆山、蘇州、唐山、義烏、包頭、秦皇島等多個製造業與工商重鎮，接連實施封城封控，不僅重創消費活動，更導致企業生產與新訂單數量加速下滑，且供應鏈受阻問題加劇。

綜合陸媒報導，大陸國家統計局30日公布，4月份官方製造業PMI降至47.4，遜於市場預期的48.0。生產指數、新訂單指數、原材料庫存指數、供應商配送時間指數等各分項指數均低於50臨界點。

其中，生產指數為44.4，比3月下降5.1個百分點，說明製造業生產活動放緩。新訂單指數為42.6，下跌6.2個百分點，表明市場需求回落較大。原材料庫存指數為46.5，跌0.8個百分點，反映主要原材料庫存量繼續減少。值得注意的是，供應商配送時間指數僅37.2，比3月大跌9.3個百分點，顯示原材料供應商的交貨時間明顯放慢。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河指出，本輪疫情造成4月份企業減產停產，產需兩端降幅加大。不少企業表示，受到多地封城封控影響，物流運輸困難加大，出現主要原材料和關鍵零部件供應困難、產品銷售不暢、庫存積壓等情況，上下游相關企業生產經營均受到較大影響。

另一方面，4月份官方非製造業PMI僅為41.9，其中服務業景氣水平回落幅度加大。趙慶河表示，受疫情衝擊，統計局調查的21個行業有19個位於50以下收縮區間，航空運輸、住宿、餐飲等持續低迷，就連批發、郵政、金融等行業業務總量也由升轉降。