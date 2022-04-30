經濟差＋疫情 陸名校畢業生出國留學大減

疫情在全球各地蔓延阻礙人員跨境往來，加上大陸經濟成長放緩，使得當地名校畢業生對出國留學卻步。陸媒調查，包括北京大學和北京清華大學等指標性的名校畢業生，近兩年出國留學人數明顯減少。

界面新聞報導，2020年，北大畢業生出國人數為1,084人，佔畢業生總數的13.34％。到2021年，該校出國留學人數下降至793人，比例下降至8.17％，其中大學畢業生出國的降幅最明顯，僅有553人。

北京清華大學2019年畢業生的出國比例為15.3％，2020年迅速下降至9.6％，由1,035人減至674人。2021年，該校的出國留學生人數降至517人，相較兩年前已經大幅縮水，比例更是下降至6.9％。至於前往留學目的地，最多的是美國，有228人，占出國總人數的44.1％。其次是英國和新加坡，分別有91人和50人。

除了名校畢業生留學人數銳減，大陸各地的國際學校招生也受明顯影響。21世紀經濟報導指出，全大陸2021年國際學校高一新生估計比上一年減少20％左右。

留學數據平台宜校創辦人肖經棟指出，在疫情和國際關係的影響下，一些家長會轉向讓子女優先考慮就讀普通高中。另一方面，由於經濟下行壓力較大，能夠支付得起出國留學費用的家庭正在減少，也導致有意願出國留學的人數減少。

報導引述深圳國際學校新哲書院獨立董事高波指出，經濟和留學呈現明顯的正相關關係，如果經濟形勢好，哪怕有疫情以及國際關係摩擦，留學人數也不會太少。但目前來看，經濟下行壓力較大，很多行業都受到了影響。他說：「從讀國際學校，再到留學，總投入大概需要人民幣數百萬，經濟一旦下行，對於有些家庭而言，這項開支就可能變成了一筆巨款。」

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