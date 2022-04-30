陸大學應屆畢業生首破1千萬 就業更難

2022年大陸大學應屆畢業生規模將首次突破1,000萬人，預計達到1,076萬人，年增167萬人。大陸教育部坦言，2022年大學畢業生面臨多重就業壓力，困難程度甚至超過2020年。

澎湃新聞報導，大陸教育部日前召開會議，與會大學指出，工作職缺收緊、政策性職缺的拓展空間有限、疫情導致求職與徵才受阻、就業結構性矛盾依然突出、畢業生焦慮情緒加劇等因素，造成2022年應屆畢業生就業形勢更加嚴峻複雜。

大陸教育部高校學生司副司長吳愛華強調，各大學要在運用國家政策性職缺的基礎上，多開拓市場性職缺，全力解決畢業生就業結構性矛盾。

吳愛華表示，教育部下一階段展開的重點工作主要有：

一、深入落實大學畢業生就業工作「一把手工程」，大學書記、校長帶頭做好拜訪企業開拓職缺、促就業行動。

二、升級「國家24365大學生就業服務平台」，做到各級就業平台互聯，做好職缺資訊共享，提升就業數位化能力。

三、通報去向落實率低於50％的科系，建立就業去向落實率紅黃牌提示通報機制。

四、實施「供需對接就業育人項目」，做好定向人才培訓，以及就業實習等工作。

五、展開「宏志助航計畫」，做好就業培訓。

六、展開大學畢業生就業創業政策宣傳月活動，提供政策輔導與政策諮詢服務。

5月中旬，大陸將展開以「千方百計拓崗位、攻堅克難促就業」為主題的就業工作促進周活動，5月初至8月展開「五大專項」行動為內容的百日衝刺系列活動。

另外，四川美術學院22日召開2022年應屆畢業生工作推進會，要求截至8月31日，應屆畢業生畢業去向落實率未達到全市平均水準的學院，該年度考核將扣分，相關科系下一年度將縮減招生計畫或停止招生。

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