平台經濟可望回溫 美團、京東、阿里股漲

受監管壓抑許久的大陸平台業者，有望谷底翻身。中共中央政治局29日召開會議，提出要促進平台經濟健康發展，完成平台經濟專項整改，實施常態化監管，推出支援平台經濟規範健康發展的具體措施。受此消息激勵，包括阿里巴巴、美團、京東等平台個股，當天均漲超一成。

大陸平台業者近日迎來多方利多消息。除上述發展政策外，據南華早報引述消息人士指出，大陸政府將結束對大型科技公司的監管風暴，並讓該行業在刺激經濟方面發揮更大作用。

消息人士表示，最快本周末（30日）將召開一次聯合監管會議，讓所有監管機構就北京放寬行動的新決定，達成一致意見。

一名消息人士稱，大陸將於勞動節假期後，與中國大型科技公司舉行研討會，以向企業高層保證，將不再要求整改或處以意外罰款。據傳大陸的科網巨頭均獲邀出席研討會。

另外，有知情人士指出，中美兩國監管機構正就落實中概股審計底稿現場檢查等相關事宜，進行積極溝通，以避免中概股退市，並為盡快恢復中資企業在美上市進程打下基礎。

消息人士表示，為實現對在美上市的多數中國企業進行審計底稿現場檢查，中美正就如何讓美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）到訪中國等細節進行磋商，包括入境是否需要隔離等具體安排。

消息人士還說，現場檢查的實施，或將為自2021年中以來暫停的中資企業赴美上市重啟鋪平道路，也表明大陸政府努力在保障國家安全與維護投資者信心、滿足企業融資需求之間尋求平衡。

上述消息刺激恒生科技指數29日一度漲逾11％，收報9.96％。本輪監管受傷慘重的阿里巴巴，當天港股開盤後一路走揚，收盤大漲15.69％。京東也漲15.68％，美團漲15.51％，騰訊收漲11.08％。