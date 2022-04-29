寧德時代 首季獲利翻船

寧德時代首季財報出爐，淨利潤遠遜市場預期，比原本市場已下調的悲觀預期還要更低。受到上游材料大幅波動成本大增，動力電池龍頭在第一季淨利潤僅人民幣（下同）14億元，扣除非經常性損益後淨利更不足10億元，銳減四成。

寧德時代近日股價洗三溫暖，27日大漲7.97％，但28日反而大跌4.8％。寧德時代29日開盤上揚漲逾1.6％，但隨後轉跌、上午呈現低氣壓，一度跌3.22％股價又跌至375元。不過午後寧德時代由跌轉漲，漲幅迅速拉高至4％，收盤大漲5.64％報409.35元，成交值132.06億元。

寧德時代在25日曾預告，原訂28日披露公司首季業績，但基於謹慎性原則，延後至30日公布。最終寧德時代29日盤後公布首季業績，期間營收成長近154％至486.78億元，淨利潤衰退23.62％近14.93億元，扣除非經常性損益的淨利潤衰退41.57％至9.77億元。

寧德時代首季營收較2021全年增速略降，較2021年首季提高40個百分點。但淨利方面跌破市場眼鏡，之前市場預期寧德時代淨利潤將為50億元，但隨著材料價格波動影響以及延後公布財報等因素，一些分析師將寧德時代淨利潤下調至30億元。但最終寧德時代給出不到15億元的成績單。

寧德時代在首季出售部分參股公司的股權，投資收益大增7,246.98％，帶動整體淨利潤上揚。故在扣除非經常性損益的淨利潤方面，寧德時代成績較淨利潤更黯淡，衰退四成不足10億元。

部分上游材料價格快速上漲造成成本增加，是寧德時代淨利大衰退的主因，首季公司營業成本較此前139億元狂飆至416億元，大增198.66％、遠高營收增幅。

業內人士指出，寧德時代雖曾調整電池價格，但其與不少車企在第二季電池漲價方面還沒談妥，導致當前窘況。

大陸央視財經引述寧德時代董祕蔣理表示，公司在價格方面很謹慎，但年內確實漲價太快太猛，已跟主要客戶協商，共同應對供應鏈壓力，目前上游價格漲幅已趨緩。

公司近期在江西等合作方布局資源開採，隨著產能釋放，預計價格會回落，下半年供需有望改良。