上海第二批復工復產「白名單」 華為入列

在第一批復工復產「白名單」公布十多天後，上海近日又公布第二批復工復產企業「白名單」。第二批復工復產企業「白名單」數量比第一批更多，涵蓋了積體電路、汽車製造、裝備製造、生物醫藥等重點領域。

第一財經29日報導，此次「白名單」以分區形式下發，由上海市各區點對點通知企業，告知「復工證」、全國統一式樣「重點物資運輸車輛通行證」等政策。包括華為、紫光展銳、圓通速遞、中通快遞、陶氏化學、松下電器、百濟神州、和記黃埔醫藥等中外企業均名列其中。

上海一家在第二批復工名單的重點企業表示，「今天公司剛收到下發的復工名單通知，目前由於防疫要求還比較嚴，所有復工的員工需要閉環管理，公司可能還無法為很多員工解決住所，所以只會先放一部分重點緊急崗位的員工進來。但是能復工還是好消息。」

4月16日，上海公布「上海市工業企業復工復產疫情防控指引（第一版）」後，在22日的上海市疫情防控工作記者會上，上海市副市長張為表示，一周以來，666家重點企業已有70％實現了復工復產。下一步，上海市將支援更多符合防疫要求的企業有序實現復工復產。

復工復產的同時，落實防疫要求也是企業工作的重點。指引提出，企業落實主體責任、實施場所分區分類管理、強化企業員工管理、加強物流管理和防疫物資儲備、做好應急處置預案和工作保障。

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