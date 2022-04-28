官方救市 陸股過戶費打五折

穩定市場信心，罕見大動作降低投資成本

陸股近期大幅下跌後，迫使大陸政府調整措施，降低股市交易費用挽救連日大跌的股市。中國證券登記結算有限責任公司（中國結算）28日宣布，自29日起下調股票交易過戶費5成，希望以降低成本的利多終結陸股低迷。

大陸A股27日雖以大漲結束此前窘態，但28日滬深兩市仍大幅震盪游走漲跌之間，上證指數上午一度漲逾1％，但午後又一度下跌0.7％，最終收盤轉漲0.58％。前一日漲幅更大的深證成指則承受更大壓力，午後一度跌逾1.4％，尾盤雖有反彈但仍收跌0.23％。大幅波動顯示出市場對陸股後市仍充斥相當大的疑慮。

中國結算官網28日晚公告，自2022年4月29日起，將股票交易過戶費總體下調50％，即股票交易過戶費由現行滬深市場A股按照成交金額0.002％、北京市場A股和掛牌公司股份按照成交金額0.0025％雙向收取，統一下調為按照成交金額0.001％雙向收取。

A股股票交易費用由傭金、印花稅、過戶費組成，傭金按新開戶傭金費率約定，印花稅在賣出時收取成交金額的0.1％，過戶費則是買賣均收取。A股上一次下調過戶費還要回溯至2015年8月，當時滬、深兩市分別由成交面值的0.03％、成交金額的0.00255％，統一調整至成交金額的0.002％。

金融界引述英大證券首席經濟學家李大霄指出，此次降低過戶費相當罕見、下調力度也很大，股市有望自29日開始就有立竿見影的正面反應。

李大霄表示，降低投資者成本的方向，有助於使資本市場平穩健康運行、能有效激發市場活力，且當前資本市場對實體經濟的支持很重要，因此迫切要保障資本市場健康發展。

澎湃新聞引述前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示，近期包括消費、拉基建、降準、降過戶費等措施，反映出政府對資本市場的呵護態度，利於市場信心恢復，促進大盤反彈。