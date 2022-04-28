德媒:陸清零政策順位優於經濟 逼走外資

導致上海封城的新冠疫情已開始下滑，但北京及其他許多城市正陷入加強核酸檢測的行動中，居民們也為可能來臨的封城措施預備糧食與生活物資。德媒對大陸目前嚴格的防疫措施與肅殺的政治氣氛發表評論稱，中國的清零政策優於發展經濟，政府也不再鼓勵企業精神，愈來愈追求意識形態目標，這些作為正在加速逼走外國投資。

《德國之聲》引述《法蘭克福彙報》一篇題為《資本正從中國出逃》的評論稱，中國的清零政策正在加速逼走外國投資者。在嚴格的防疫政策之下，當局不再將發展經濟視為優先。中國國內投資者對中國的金融市場沒有信心，只要看看上證指數就知道了，該指數自年初以來下跌了15%。企業家精神沒有得到獎勵，政治越來越追求意識形態的目標，難怪外國人也在以創紀錄的速度撤離。

文章指出，「雖然在疫情剛開始的2020年，中國通過嚴厲的封鎖和邊境管制迅速將病毒拒於門外，當年仍有1630億美元的境外資金流入中國；相較之下，當年進入美國的外國直接投資減少了300億美元。」

不過，此一時彼一時。國際金融協會（IIF）表示，在中國「最好的朋友」俄羅斯入侵烏克蘭之後，中國已經出現了「前所未有的」外資撤離潮。

該評論指出，除了外資撤離，中國在境外的投資也受到疫情影響。「中國不顧一切地試圖用舊的清零策略來打擊傳播速度更快的Omicron變種，同時也在為此舉付出代價。……在過去兩年裡，這已經嚴重抑制了中國公司的海外投資。2年的疫情期間，中國在境外的併購值為530億美元。但在2019年一年，這一數字就高達5600億美元。」

文章還提到，中共領導人對國內市場的新關注也阻礙了海外投資，他們希望企業主要關注國內市場。「中國企業應該有助於為中國帶來自給自足，在這種情況下，將不再需要外國投資銀行。」

文章來源：德語媒體：絕望鄉一般的上海封城

（中時新聞網 盧伯華）

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