浙江義烏全市封控 恐衝擊全球供應鏈

有「世界超市」之稱的浙江省義烏市，因為檢出3例COVID-19本土確診，當地官方斷然宣布今天起所有社區進行封閉式管理，已明顯影響商品快遞，恐進一步衝擊全球供應鏈。

義烏是中國小商品經濟中心，也是網路電商第一重鎮。這個人口不到200萬的城市，匯集210多萬種商品，銷往全球210多個國家和地區。2021年快遞量達92.9億件。

微信公眾號「義烏發布」通報，4月26日，義烏發現3例初篩陽性感染者，經覆核結果為陽性。其中，1例在高速公路卡口檢出，已經離開義烏；另外兩例分別自集中隔離點、封控區檢出。

儘管疫情並未蔓延至社會面，但浙江義烏市新冠疫情防控指揮部仍宣布，26日全市啟動Ⅱ級響應，停止一切非必要聚集性活動，減少人員流動，讓社會面迅速靜下來。

官方並宣布，27日起，所有村（社區）進行封閉式管理，出入需當天核酸採樣憑證；全市初中、小學和幼稚園暫時停課；全市公共場所、機關企事業單位憑24小時核酸陰性證明進入等措施。

義烏進行封閉式管理，引發外界關切是否衝擊小商品全球供應鏈。

對此，陸媒錢江晚報引述義烏商城集團稱，目前集團下轄的國際商貿城、賓王市場、篁園市場等市場均正常開放，但根據疫情防控要求，規定27日起進入市場的所有人員，除測溫、亮碼、戴口罩外，還須憑24小時核酸檢測陰性報告。

義烏郵政管理局相關人士表示，目前義烏快遞業務均正常收發，所有快遞人員都需進行核酸檢測，因部分快遞人員處於「三區」範圍或被賦予黃碼，已出現人手不足等情況，在快遞運輸、收發速度上會產生一定影響。

據官方通報，義烏26日對多區進行全員核酸檢測，結果並未驗出感染者。