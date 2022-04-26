丁磊卸任網易傳媒所有職務

大陸網路產業界人事頻繁變動，許多科技巨頭掌門人卸任要職，甚至交棒給接班人，網易創辦人兼CEO丁磊近日卸任旗下公司網易傳媒法定代表人等職務，讓外界關注網易集團後續人事布局。港股網科股26日股價走強，網易港股漲幅更優於其他標的，26日早一度漲8.4％，收盤漲6.67％報142.3港元。



企查查顯示，北京網易傳媒有限公司25日發生工商變更，丁磊卸任法定代表人、總經理、董事職務，由網易傳媒CEO李黎擔任法定代表人並從監事調整為經理、執行董事，並新增監事李大華和財務負責人李昕。



網易傳媒成立於1999年11月，為網易新聞等業務的主體公司，註冊資本人民幣1千萬元，丁磊持股99％為最大股東，李黎持股比例為1％。澎湃新聞引述網易回應，此事為正常工商變更。



李黎在2000年加入網易，曾擔任過全國銷售總經理，在2012年升任網易副總裁，並在2015年擔任網易傳媒集團CEO。



丁磊在2016年時被問到接班人問題時曾表示，覺得自己還很年輕，但遲早要考慮此問題，他曾反思公司管理機制，很欣慰有一些產品是在自己未參與下，由團隊來完成。



丁磊在1997年創辦網易，在2000年時丁磊曾聘請黎景輝擔任網易CEO，但兩人的合作不歡而散，一年後黎景輝離開網易，丁磊持續擔任網易一把手至今。



目前丁磊仍為包括網易（杭州）網絡有限公司的執行董事和總經理，也是多達25家公司的法定代表人，只是隨著近年網路巨頭頻繁交棒卸職，網易的布局也讓市場關注。自2021年以來，包括拼多多、字節跳動、快手等網企都有掌門交棒的動作，在2022年4月初，京東創辦人劉強東也將CEO職位接棒給徐雷。



與網易同以杭州為主要基地的阿里巴巴也有類似變動，雖然創辦人馬雲已在2019年將CEO重擔交給張勇，但近期阿里仍頻繁調整旗下子公司的人事，例如，蔣凡自3月底以來接連卸下阿里巴巴迅犀（杭州）數字科技、浙江淘寶網絡、浙江天貓網絡等公司的法定代表人與董事長職務；張勇則在4月底卸任淘寶（中國）軟件、浙江天貓技術等公司的法定代表人與董事長職務。