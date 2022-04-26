陸股暴跌 抄底資金急湧ETF

在大陸主要股市指數25日重挫之際，機構投資的風向球—股票交易型開放式指數基金（ETF）25日單日內，逆勢淨流入逾人民幣（下同）110億元，顯示抄底資金非常洶湧。上證指數、深證成指25日分別大跌5.13％、6.08％。



Wind數據顯示，截至25日收盤，全市場619檔股票ETF產品淨流入資金為112.4億元。



其中，寬基（即跨越產業較廣）ETF再度成為吸金主力，券商等部分產業與策略類窄基（即行業及個股較集中）指數也受到資金青睞。



中國基金報報導，滬深300ETF於25日單日淨流入35.01億元，成為逆勢買進資金最洶湧的股票ETF。在滬深300指數25日下跌4.94％的背景下，該ETF基金場內跌幅為4.82％。



另一方面，上證50指數25日大跌4.64％，華夏基金旗下的上證50ETF則下跌4.75％。然而，該基金卻緊跟滬深300ETF之後，25日淨流入14.65億元。以此計算，光是這兩檔大盤寬基指數ETF，在一天內就獲得近50億元資金加碼。



除了大盤寬基ETF以外，近期跌幅較大的創業板ETF、科創50ETF等中小型風格ETF，也受到資金逆勢淨買入。



例如，華夏上證科創板50ETF淨流入3.6億元，易方達創業板ETF單日吸金逾2億元。



值得注意的是，4月以來，A股市場持續調整中，場外的資金卻連續抄底，已有近490億元借道股票ETF進場。



其中，滬深300ETF、上證50ETF、科創50ETF等寬基ETF，一舉成為資金踴躍抄底的標的。此外，包括週期類ETF、晶片ETF在內的部分行業窄基指數也受到資金青睞。



大陸公募基金人士表示，抄底資金藉機大舉湧入，顯示出低位布局的合理性。市場面臨內外部挑戰，預期大陸政府後續將推出更有力的政策，對於提振市場信心有一定助益，建議投資者不妨採取分批進場、基金定期定額投資的方式來分散風險，低位布局。