防堵人民幣超貶 人行捍守6.6底線價位

人民幣兌美元匯價自上周起急遽下跌。專家分析，背後除了疫情因素，也有美國聯準會加速緊縮貨幣政策的影響，預期短線人民幣仍舊承壓，轉折點在於中國人民銀行何時出手干預？

市場認為，人行之所以25日宣布上調金融機構外匯存準率1個百分點，主要是憂心人民幣貶值預期出現自我強化，恐引發貨幣超調的風險，而25日離岸價貶破6.6元不久人行立刻出手，亦可一窺6.6元是人行捍守的「底線價位」，一旦跌破可能導致恐慌性下跌。

綜合陸媒25日援引專家看法認為，目前人民幣短線仍有小幅下跌的空間。中金公司報告指出，除了美元指數偏高、中美利差縮窄引起資金外流，預期2022年大陸的出口年增率也會逐步放緩，加上疫情的不確定性更加劇了出口本身的壓力等，預料人民幣將繼續貶值。

華創證券首席宏觀分析師張瑜認為，本輪人民幣匯率貶值主要是由離岸市場大跌所帶動。從4月20日到25日四個交易日，人民幣兌美元中間價都呈現下調，顯示官方並未透過逆周期因子「逆轉」貶值格局。

平安證券首席經濟學家鍾正生分析，人民幣匯率的價位本身不是最重要的，人行擔心的是人民幣貶值預期出現自我強化，進而引起匯率超調的風險。這樣的例子在市場屢見不鮮，譬如近日美日利差快速上升，日圓卻出現急貶，就是日本央行貨幣寬鬆節奏失調的顯著例子。

鍾正生認為，中美貨幣政策出現分化，大陸貨幣政策雖應該「以我為主」，但當前資本外流隱憂再現，強調需要注意寬鬆節奏，避免人民幣匯率出現超調。

華創證券固定收益首席分析師周冠南指出，市場力量和官方引導預期之間的博弈還未正式展開，外界更加關注的是人行開始出手後，人民幣貶值速度能否出現穩定。