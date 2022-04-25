疫情毀了旺季 陸黑色系期貨重摔

「金三銀四」是大陸鋼鐵業傳統消費旺季，但3月份起受到兩大熱捲供需重鎮：唐山、華東地區疫情衝擊，傳統旺季不如預期，市場需求放緩。受此影響，大陸鐵礦砂期貨價格25日重挫10％，領跌黑色系商品期貨。



其中，大商所鐵礦砂期貨主力2209合約25日收跌10.73％，跌至每噸人民幣794.5元。而焦炭、焦煤、螺紋鋼（台稱鋼筋）、熱捲當日分別收跌6.98％、5.58％、4.73％、4.46％。



新浪財經報導，中鋼協25日舉行2022年第一季信息發表會，中鋼協副會長兼祕書長屈秀麗在會中指出，今年第一季大陸鋼鐵業市場供需整體平衡，鋼價小幅回升。但因3月份以來，大陸境內疫情呈現局部聚集和多點散發的態勢，下游鋼材需求啟動較慢。



中鋼協測算，第一季主要用鋼產業實際鋼材消費年減5％，其中建築業下降7％，製造業下降2％。同期，大陸鋼鐵表觀消費量約2.35億噸，年減9.5％。



稍早前，世界鋼鐵協會4月中旬發表報告指出，全球鋼鐵需求繼2021年增長2.7％之後，預料2022年僅增長0.4％至18.402億噸，需求明顯放緩。2022年，由於大陸政府努力推動基礎設施投資和穩定房市，鋼鐵需求將保持穩定。但如果外部環境不斷惡化，將導致大陸經濟面臨更多挑戰，那麼大陸將被迫推出更加堅實的刺激措施。



報導稱，當前大陸黑色系期貨基本面在疫情轉折點遲未出現的情況下，下游用鋼產業停產、停工，鋼材傳統旺季遭官方封控措施打亂。



中原期貨分析師彭博涵表示，疫情對大陸終端消費與鋼材去庫存的影響仍在持續，旺季不旺壓制鋼價上漲動能。加上大陸政府19日提出2022年全年粗鋼減產的目標，預計鐵水增產空間有限。進入4月下旬，宏觀氛圍轉向，受到人行全面降準但力度不如預期、美國聯準會（Fed）鷹派表態5月起可能將連續升息影響，使得美元走強、人民幣持續貶值，鋼市預期更偏向保守。