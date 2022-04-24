上海復工使疫情更難控

上海衛健委公布23日本土確診及無症狀仍逾2.1萬人，且新增39例死亡，創單日新高，坦言疫情仍呈現高位波動。主要是部分建設工地、企業等聚集性疫情有所增加，上海官方強調將持續堅持動態清零，展開分區分級「核酸加抗原」篩查。

此外，北京疫情也開始拉警報。北京自23日16時至24日16時，增加21例本土確診，三天累計增加41例，新增一高風險地區。值得關注的是，北京本輪疫情傳播來源不明，且病毒已隱匿傳播至少一週，短期內出現多個病例，需嚴防死守。

即便上海疫情依舊吃緊，但官方要求企業仍須在符合防疫標準的情況下加速復工復產，汽車產業鏈尤為首要目標。澎湃新聞報導，上海嘉定區副區長李峰表24日表示，早前上海公布首批666家復工復產「白名單」中，嘉定有125家，其中汽車產業鏈相關企業97家。目前該區已有73家企業復工，汽車相關企業49家。

李峰表示，針對復工復產企業制訂「一企一方案」，對回到廠區的員工按職務風險等級、班次等進行分組管理，減少交叉流動；對進廠生產、生活物資進行消殺，實施無接觸轉運。同時也在規劃第二批重點企業名單。

不過業內人士透露，從上海與長三角先後公布復工復產企業「白名單池」以來已接近一週，實現完全復工的企業仍寥寥可數。尤其當地政府往往要求復工企業必須承擔疫情風險的主體責任，這讓部分企業復工的積極性不高。此外，部分企業反映目前規定需閉環生產，首先不是所有員工都能住在廠區，再者廠區宿舍早已飽和、又必須符合防疫規範有人數限制，至少有一半員工仍無法回來。