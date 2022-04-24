上海疫情未趨緩 浦東實施「硬隔離」

上海疫情未見趨緩，當地政府在23日實施封控區「硬隔離」措施，封控區的小區門口圍起鐵柵欄，居民宛如被關在籠子裡，作法引起爭議。

一份「浦東新區新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作領導小組辦公室」刊發的「關於做好封控區硬隔離工作的通知」在中國網路廣傳。

通知提出6點要求，當中指出封控片區與樓棟都應作「硬隔離」，且要派保安24小時值守。這項措施在23日24時前須完成。

上海的分區防控政策分為三區，即封控區、管控區與防範區。封控區內規定「區域封閉、足不出戶、服務上門」。但即便如此，上海疫情仍然持續延燒，官方加碼對封控區「硬隔離」。

根據上海民眾陸續在網路上發出的「硬隔離」設施照片，施工人員載著一車車的裝備，在封控區小區居民的門口架起鐵柵欄。

「硬隔離」措施引起民怨，尤其封控區的居民已不能下樓，許多上海人不明白為甚麼還要再「上一道刑」。

另據澎湃新聞報導，23日晚間位在浦東長島路85弄38號樓梯間的電錶箱著火，消防人員到場後，火勢已被小區工作人員撲滅。儘管火災事件無人傷亡，但在官方同時實施「硬隔離」措施時，火災引起民眾議論紛紛，質疑小區門口架起鐵柵欄，發生火災要如何是好。

2020年3月，中國全國人大常委會法工委發言人、研究室主任臧鐵偉曾表示，各地採取疫情防控措施，要根據當地疫情發展狀況因應施策、分類指導，不宜採取對外地人員「一律勸返」、對被隔離居民「鎖死家門」等「一刀切」的「硬隔離」措施。

他說，這些措施超出必要和限度，影響公民的合法權益和經濟社會的正常運行，既不合法，也不合理。