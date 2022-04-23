陸公募基金Q1虧人民幣逾1.3兆

大陸股市在2022年第一季大幅下跌，導致以投資股市為主的公募基金，首季大虧人民幣（下同）1.33兆元，其中，股票型基金和混合型兩類就虧損1.3兆元。在2021年第四季，這兩類公募基金獲利達1,584億元。

中國證券報報導，天相投顧數據顯示，第一季公募基金的其他類別中，債券型基金虧損176.22億元，相較上一季獲利762億元，業績呈現盈轉虧。貨幣基金和商品基金則成為公募基金第一季的「異數」，貨幣基金該季獲利547.72億元，與上一季基本持平；商品基金獲利24.28億元，較上一季15.97億元增長明顯。其他類型基金全部虧損，FOF（組合型基金）和QDII（合格境內機構投資者）在第一季分別虧損132.1億元和374.4億元。

邁入2022年之後，大陸股市延續2021年的頹勢。受到俄烏戰事、新冠疫情蔓延和在美上市中概股退市風波等多重因素影響，第一季上證指數累計下跌10.65％，深成指累計下跌18.44％，拖累公募基金第一季的表現。

至於各家基金公司的績效，在大陸149家基金公司中，僅15家在第一季獲利，絕大多數是規模較小的基金公司。其中，財通基金居於首位，獲利3.04億元，其次是中加基金、鑫元基金和蜂巢基金，獲利均在2億元以上。

至於虧損較大的基金產品，全部是規模較大的權益基金，成長型和藍籌類基金為重災區。其中，2021年第四季單品冠軍招商白酒基金，2022年第一季虧損超過160億元，易方達藍籌混合基金和景順成長基金虧損均在百億元以上。

在熱門投資標的方面，根據上海證券報報導，在下跌行情中，基金更加強調公司質地、行業格局和抗風險能力，寧德時代、貴州茅台、隆基股份和藥明康得等龍頭股被基金加倉。截至第一季末，寧德時代被1,485檔基金重倉持有，持倉市值為1,103.7億元，為公募基金第一大重倉股。

中金公司分析，基金公司整體倉位在第一季並未發生較大變化，部分熱門行業倉位仍然不低，仍需關注市場調整帶來的資金負反饋影響，而低估值的傳統行業倉位有所提升，但整體仍處於低配狀態，並未明顯出現交易擁擠的現象。