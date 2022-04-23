陸工信部：產業供應鏈白名單逾2千家

大陸長三角地區自2022年3月月爆發新一波疫情之後，由於各地採取嚴格封控措施，致使產業出現大面積停工現象，隨著上海等地防疫措施逐漸鬆綁，復工復產成為當前重點。

大陸工信部副部長辛國斌23日表示，目前已經發布四批重點產業鏈供應鏈「白名單」企業，總量為2,000多家。

針對疫情影響，辛國斌23日出席中國工業經濟聯合會舉辦的「2022年經貿形勢報告會」時表示，工信部從3月份就啟動建立防疫物資、民生保供，春耕備耕、戰略性新興產業等重點產業鏈供應鏈企業「白名單」制度的相關工作，大力協調解決物流受阻，零部件供應中斷等問題。目前已經發布四批重點產業鏈供應鏈「白名單」企業，總量為2,000多家。

辛國斌表示，這2,000多家企業大多是產業鏈龍頭，在產業鏈上還有與他們相關的幾千家企業，現在各部門與相關地方政府建立一個橫向協同、縱向聯動的工作機制，著力解決供應鏈產業鏈上的堵點和痛點問題。

辛國斌坦言，長三角地區汽車裝備、電子等產業，其中一家企業停產，可能導致產業鏈供應鏈上一大批企業受到影響。保障產業鏈供應鏈暢通穩定事關經濟社會安全穩定大局。

對於如何統籌疫情防控和工業穩增長的問題，辛國斌表示，將突出「六個著力」，推動工業穩增長政策落地落實，疏通產業鏈供應鏈堵點卡點，增強製造業核心競爭力，培育優質企業群體，為中小企業發展紓困解難，著力加快數位化智慧化綠色化轉型，營造有利於製造業發展的環境。

辛國斌並表示，第一季工業經濟總體開局平穩，但「需求收縮，供給衝擊、預期轉弱」三重壓力在工業領域表現依然突出，後續工業穩增長面臨新情況新挑戰，需要加強前瞻性研判，做好跨周期調節，實施精準性對沖。