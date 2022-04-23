機遇下的產物 高風險高報酬SPAC

在政策法規允許、新經濟產業興起的背景下，SPAC可以被視為一種高報酬的投資方式，但背後所潛藏著的高風險應該被注意，尤其受限於政策端的閘門開不開放，能看出SPAC公司是大環境機遇下的特殊產物。

香港幾大家族二代接連申請SPAC公司，某種程度上能看出這種投資模式的高風險標籤，這種較為進取的投資往往需要有雄厚資本，能夠承受較大損失的投資人，加上這類公司瞄準新經濟企業，所以吸引這些繼承本業、又想跨足新經濟的富二代們。

野馬財經引述經濟學家余豐慧表示，通過SPAC公司上市申請只是第一步而已，後續能否可以快速找到有成長性、經營情況、未來前景等方面都比較好的一個實體，並且順利完成收購談判，這才是最重要的事。如果無法在24個月完成這些程序、併購失敗，就意謂這場成立SPAC的投資都打水漂了。

IDG中國首席經濟學家柏文喜指出，符合SPAC公司關於成長性、前景、又有被收購意願的投資標的，往往是包括新能源、生命科學、醫療健康、網路等新興經濟行業，這些企業有迫切的資金需求，在經營與規範上距離上市公司也比較遠，借助SPAC方式可以實現其快速上市融資的目標，所以這類公司自然也就熱衷通過港版SPAC制度上市。

在當前能源、醫藥等許多新興產業崛起之下，SPAC公司似乎充滿投資機會，但不能不忽略的就是掐住SPAC咽喉的政策之手。

獨立經濟學家王赤坤分析，SPAC本質上是一種金融產品，要受到政策約束，且SPAC的投機性和風險性偏高，會受到更大限制。之所以當前SPAC被允許，一部分原因是現有金融產品無法滿足當前資本發展需要，所以就有突破現有法律法規或監管限制的「金融創新」，但後續在大環境變化下，監管機構也會不斷調整方針。

王赤坤表示，SPAC在發展過程中，時而合法，時而又不合乎政策，要迎合市場需求，又要合規要求。目前SPAC雖然再次受到政策青睞，但未來的事情都很難講，也不是沒可能再次被冷落。

延伸閱讀

富豪搶入港交所SPAC 四個月內12家申請

搶上市頭香 港首家SPAC通過聆訊

股民寵愛不再 SPAC狂潮退燒

全球SPAC籌資掀熱潮 安永：台灣難適用