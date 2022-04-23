富豪搶入港交所SPAC 四個月內12家申請

港交所2022年1月正式引進的SPAC（特殊目的收購公司）上市制度廣受市場歡迎，才推出短短不到四個月，已有12家SPAC公司向港交所提出申請。尤為外界關注的是，申請者多半大有來頭，包括香港首富李嘉誠之子李澤楷、澳門賭王何鴻焱之子何猷龍等富豪都在其中，讓SPAC瞬間成為富豪們的鍊金場。

新浪財經報導，所謂的SPAC是指公司只有現金、沒有資產，上市後的任務是尋找高成長發展前景的非上市企業進行重組，使後者達到「借殼上市」目的。

港交所2022年推出SPAC後，遞交上市申請的氣氛火熱，參與其中的玩家個個都非富即貴。4月初最新提出的是大陸地產商萬科創辦人王石，他與亞投資本作為發起人的深石收購企業向港交所遞交上市申請。

在王石之前，何猷龍旗下的黑桃亞洲SPAC於3月20日在港交所遞交「招股書」。3月15日A SPAC（HK）ACQUISITION CORP向港交所遞交申請，其發起人包括已故香港新世界發展創辦人鄭裕彤的長孫鄭志剛。鄭志剛在SPAC操作已非生手，他在2021年3月就向美國證券交易委員會申請另一家SPAC公司並已成功上市。

除了這二人以外，「小超人」李澤楷更早就表達出對SPAC的興趣，目前已有2家SPAC成功上市，1家正在申請。

經濟學家余豐慧表示，透過SPAC上市不僅節省時間，費用也較為便宜；而相對於傳統的買殼上市，SPAC資源乾淨，沒有歷史負債及相關法律等問題。此外，透過SPAC除了能與優質企業合併擴大資本版圖外，從各類限定條件來看，SPAC對於資金和專業度要求非常之高。富二代在財富和資源充沛的背景下，和各路資本強強聯合也在情理之中。

香港要求SPAC的發起人必須持有第六類機構融資諮詢業務牌照和第九類金融資產管理牌照。其保薦人的認繳資本不低於1千萬港元，流動資金不低於300萬港元。還有關於公司人員設置、人員資格、公司整體架構等多方面的詳細規定。

此外，港交所還要求申請SPAC公司需有獨立協力廠商PIPE（Private Investment in Public Equity，是私募基金、共同基金等購買上市公司股份的一種融資方式）的加入。且PIPE中至少50％要來自三個資深投資者，三者的資產管理規模至少達80億港元。在此高標準之下，無怪港交所SPAC只有富豪才能達到進場門檻。

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