上海再封五日 重點企業復工傳缺工

上海疫情防控已至關鍵期，當地官方22日公布，即日起至26日將展開一連五日的疫情攻堅行動，力爭早日實現社會面清零。此外，上海近日公布白名單，666家重點企業已有70％復工復產，但受限於防控要求依然嚴格，企業立即碰上缺工問題，估計僅有約30％的工人重返工作崗位。



綜合陸媒報導，上海衛健委22日公布，上海21日新增確診病例共計17,629例，增幅連續五日下降。在上海指導疫情防控工作的大陸國務院副總理孫春蘭日前強調，疫情防控工作已取得階段性成效，要堅定不移執行動態清零總方針，打贏社會面清零攻堅戰。



上海市政府22日宣布，即日起將展開社會面清零攻堅九大行動，包括繼續實施社區管控，採取分區分級檢測推進模式，爭取早日實現社會面清零。至於上海封控將會持續多久，官方表示，目前疫情仍在高檔，中心城區和郊區之間，人口密度、群聚風險不盡相同，但隨疫情防控形勢向好，將會及時調整。



上海經信委官員22日指出，本輪疫情對上海工業經濟運行造成很大影響，3月上海工業產值年減7.5％，造成第一季規模以上工業總產值年增僅4.8％，增速明顯放緩。上海近日宣布首批企業復工復產指引白名單，共有上汽、特斯拉（Tesla）、台積電等666家中外企業。



上海市副市長張為表示，過去一周以來，666家重點企業已有70％復工復產，上汽、特斯拉等整車企業連續達成整車下線，相關零件配套企業陸續復工，半導體、化工企業的產能利用率也保持在較高水準。隨著疫情防控形勢進一步好轉，更多企業有序復工復產勢在必行。



不過，受人員、車輛流動限制依然嚴格影響，上海白名單企業復工後立刻碰上缺工問題。中國歐盟商會表示，旗下大量成員雖被列入白名單，但仍然面臨勞動力短缺和後勤困難的挑戰，由於封鎖，僅有不到30％工人有資格重返工作崗位。美中貿易全國委員會表示，公司只能將30％～40％員工召回工廠，這工廠難以實施正常的輪班制度。