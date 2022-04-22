長三角台商：復工一夕數變

長三角企業復工狀況牽動整個投資市場神經，但供應鏈業者指出，實際上當地台商停工、復工、延後開工的狀況錯綜複雜，其中還出現不少意料之外的防疫漏洞，更讓整個復工狀況一夕數變，一時之間長三角的企業想要迅速完全復工、難度還是非常高。



上海當局大肆宣傳、號稱666家第一波復工企業中，有七成已經復工、復產，且產能利用率不斷提高，包括特斯拉、上汽在內的車廠已經能夠整車交貨，但業內指出，實際狀況其實遠比宣傳的內容複雜。



當地業者透露，上海當局第一波復工企業所謂的「復工」，標準寬鬆到有點不可思議，許多企業的上海廠在所謂的復工之際，其實只是把3月底、4月初前後已經做好、卻無法出貨的產品，進行裝箱、放上貨車、運出廠區而已。至於一般大眾所認知的復工、也就是生產線可以重新啟動，則是明顯落後於官方的復工之日好幾天。



供應鏈業者指出，且就算上海復工了，大上海地區各種電子業零組件集散地昆山，還是依然深陷靜態管理的泥淖中，對於供應鏈的挑戰沒有比較少。



在本周一上海復工之時，為了配合上海的需求，蘇州市政府特地擬定了轄區內可復工企業，裡面就包含位於昆山的工廠，不過就在本周二，昆山市政府也才釋出第一波可以復工生產的「無疫企業」名單，當時昆山市政府樂觀預期，第二批無疫企業名單高達60家，將可以很快出爐。



而神奇的是，即使無法列名於第一波無疫企業名單，昆山仍有部分台商廠區似乎持續維持某種程度繼續生產，而且這樣的運作不需偷偷摸摸、瞞著當局，事實上廠區各種運作都有獲得當局的核可，讓獲得無疫企業核可跟復工之間的關聯性，對外人來說頗有霧裡看花之感。



不過這樣的模糊地帶，現在「再度」不復存在。業界傳出，昆山採取靜態管理，人員要隨意離開廠區並不容易，但昆山市內兩家大型知名台商廠區，有員工在宿舍中確診，起因就是其中一家台商的男員工「克服重重險阻」，去另一家台商昆山廠的「停車場」，會見在那家公司工作的女友，該女友也為了見男友而想盡辦法抵達停車場赴約。雖然情節很浪漫，但兩人雙雙確診後，不僅導致本來沒有停工的產線必須停工、整廠大消毒，與確診員工有密切接觸的人通通被載走、隔離，兩家台商所有的員工都必須接受PCR採檢，更是一夕之間，讓昆山突然從開放重啟、轉為繼續封鎖的關鍵。