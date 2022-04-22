京東大幅減持 步步高跌停

此前9個交易日中，有8天收漲停的陸股零售標的步步高，在22日股價大反轉，早盤開盤漲6％，盤中轉跌並快速向下滑落，最終跌停收盤。主要股東京東減持被視為其股價反轉的要因之一。

步步高22日盤勢高開走低，開盤後雖一度漲6％，但在近10時股價急跌，迅速轉跌一度跌停，隨後步步高在跌幅區間震盪，尾盤時再滑落至跌停，最終收跌停股價報人民幣（下同）11.36元，成交值27.35億元。

步步高自11日以來開始驚人的漲停之旅，11、12日均以漲停收盤，13日開盤後就漲停鎖死，當周連5個交易日均漲停。隔周18日交易後，步步高多空交戰，盤中曾漲停也曾跌停，收盤跌6.6％。不過在19日步步高再確立上漲型態，開盤跌停開出，最終漲停收盤。在11日至21日共9個交易日，步步高有8天收盤漲停。

這段期間，騰訊旗下林芝騰訊曾在20日盤後公告，在19日減持步步高863.91萬股，減持比例為1％。21日盤中，步步高一度跌近8％，引發市場關注是否為結束連漲訊號。緊跟著在21日晚，步步高主要股東之一江蘇京東邦能投資管理有限公司公告，在20日通過大宗交易方式，減持公司股份1,610萬股，減持比例逾1.86％，將不再是步步高5％以上的股東。

市場分析，步步高近期主打「零售＋預製菜」成為新風口，因此成為投資人炒作的對象。

步步高起家於湖南，是當地知名連鎖零售業者，截至2021上半年，公司在湖南、廣西、江西、四川等地區共開設各業態門店417家，為湖南、廣西的連鎖零售龍頭，此前也曾因新零售概念被市場關注，更獲得騰訊、京東等科技與零售巨頭的投資。

從業績來看，步步高在2021年前三季仍承壓，期間營收衰退13.82％至105.44億元。淨利潤略增1.77％至1.72億元。

不過扣除非經常性損益後，步步高期間淨虧損1.66億元。步步高在22日晚間公布盈利預期，估計2021全年將由盈轉虧，預計虧損1.7億至2.1億元。