十四五新型儲能規畫 規模上看1兆人民幣

「十四五」期間（2021～2025年）是大陸貫徹落實「雙碳（2030碳達峰、2060碳中和）」目標的戰略關鍵期，在大力發展減碳能源背景下，目前已有超過20個省份明確提出配套新型儲能設備的規畫，預計「十四五」新型儲能發展規畫將於近日正式公布，產業規模可望達人民幣（下同）1兆元。

中國證券報報導，2021年以來，已經有21個省份公布風電、太陽能發電開發建設的方案，並有14個省份確定2021年年度規模指標。初步統計，其中「風電＋太陽能」發電的總裝機是127.8GW（百萬瓩），如果儲能容量按10％算，預計達到12.78GW左右。

大陸國家能源局科技裝備司副司長劉亞芳日前表示，「十四五」是大陸能源清潔低碳轉型、高品質發展的重要窗口期，是儲能技術和產業發展的難得機遇期。

接下來需要做好推動新型儲能規模化發展、鼓勵新型儲能市場化應用、加快完善新型儲能體制機制、積極展開新型儲能技術創新四個方面工作。

近期多個省份不僅提出接下來儲能設備的規格要求，並明確規定配儲比例與配置時長要求。業內人士預計，隨著「十四五」風力、太陽能裝機容量的擴大，各地會加速推出擴大儲能的政策，推動儲能規模的擴張和行業發展。

光大證券預測，到2025年，大陸儲能投資市場空間將達到0.45兆元，2030年增長到1.3兆元左右。「儲能產業研究白皮書2021」資料顯示，截至2020年底，大陸已投運儲能專案累計裝機規模35.6GW，包括其他新型儲能裝機3.9GW。其中，鋰離子電池累計裝機規模為2,902.4MW（千瓩）。

安信證券認為，從大陸國家頂層設計到地方省市推出的政策來看，儲能成為目前解決能源變革的重要手段。2022年是儲能的訂單放量年，率先拿到訂單的企業有望取得先發優勢。具備訂單獲取能力及規模擴張能力的企業，有能力迎接市場進一步擴容。