大陸官媒釋風向？人行應降準降息穩經濟

為應付海外更加複雜嚴峻的經濟環境，及大陸本身面臨供、需、預期皆轉弱的「三重壓力」，大陸官媒21日呼籲，中國人民銀行應把握在美國聯準會（Fed）貨幣政策收緊前，適時降準、降息，穩定大陸經濟。

新華社旗下中國證券報引述浙商證券首席經濟學家李超指出，大陸製造業採購經理人指數（PMI）連續3個月處於榮枯線之上，經濟回暖、信貸企穩的前瞻訊號已經出現，2022年第一季經濟表現將優於市場預期。

但李超指出，當前經濟形勢更加嚴峻複雜，穩增長仍面臨較大壓力和挑戰。向外看，新冠疫情反覆，全球產業鏈和供應鏈面臨再調整；海外通膨居高不下，主要經濟體寬鬆政策加快退出，全球金融市場面臨新考驗。向內看，大陸經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，經濟運行處於「爬坡過坎」的關口。

報導認為，為穩定宏觀經濟大盤，政策還需長短相濟、持續發力。業內專家指出，應把握好Fed貨幣政策收緊前的時間窗口，繼續用好總量和結構手段，加大逆周期調節力度，適時採取降準、降息、增強人民幣匯率彈性等方式，進一步提振總需求，增強市場主體信心。

該專家指出，應適時下調法定存準率。目前大陸金融機構平均存準率為8.4％，仍有一定的下調空間和必要。透過降準釋放長期流動性，鼓勵金融機構在加大信貸投放的同時，降低實體經濟融資成本。另外，當前財政政策加快發力，降準釋放長期資金也有助於金融機構配置國債、地方政府專項債，降低財政融資成本和債務風險。

二是下調政策利率。降低逆回購、中期借貸便利（MLF）等政策利率，不僅會降低金融機構從人行獲取資金的成本，從而引導貸款市場報價利率（LPR）下降，而且政策利率中樞下調，有助於引導廣譜利率水準下降，從而鼓勵投資和消費。

報導建議，應讓宏觀調控工具箱更為豐富靈活。例如深化重點領域改革，持續激發市場主體活力；運用市場化機制激勵企業創新投入；實施擴大內需戰略，增強發展內生動力。