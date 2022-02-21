海底撈失利 2021年由盈轉虧

大陸知名火鍋店連鎖企業海底撈21日公布盈利預警，預計2021年由盈轉虧，全年虧損人民幣（下同）38～45億元。海底撈在疫情爆發期間快速展店，又於2021年下半年大規模關店，成為虧損主因。公司營收則預計超過400億元，年增逾40％，創歷史新高。

中國基金報引述海底撈公告指出，預期虧損主要歸因於2021年300餘家餐廳關停及餐廳經營業績下滑等因素，導致處置長期資產的一次性損失、減值損失等，虧損規模合計約33～39億元。

股價方面，海底撈於2018年9月港股上市，兩年半內從約15港元攀至最高85.77港元，市值將近5,000億港元。但自2021年2月至今，海底撈在一年內暴跌77％，市值大幅縮水逾3,500億港元。21日該股收報19.08元，跌幅為5.5％，市值1,063億港元。

海底撈於疫情蔓延的2020年間展店超過500家門市，2021年上半年再加碼擴增300家，截至2021年6月，海底撈全球門市總數高達1,597家。隨後公司發覺戰略失誤，因而急踩煞車，大舉關閉300家門市。

海底撈董事會主席張勇曾對此表示，是「盲目自信」錯判疫情趨勢，進一步作出擴店的計劃。

此外，新開門市出現邊際效果，同時導致翻桌率下降。面對疫情持續的挑戰，海底撈指出，若門市平均翻桌率低於每天四次，原則上將不再規模化擴店。

值得注意的是，海底撈2018年至2020年淨利潤合計約43億元，截至2021年上半年，仍盈利9,400萬元。但進入下半年後，因展店布局失誤，將公司上市三年的利潤在半年內幾乎虧光。

但海底撈高速擴店也造就公司2021年全年營收有望創下新高，預計超過400億元。

海底撈指出，為提升集團營運表現，公司於2021年11月推行「啄木鳥計畫」，由執行董事兼副執行長楊利娟領導。海底撈也實施積極措施控制租金及其他營運成本，嚴謹管理資金並運用信貸融資和股本融資途徑，確保現金流穩健及現金狀況良好。