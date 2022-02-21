傳元宇宙商標遭駁回 騰訊重挫

大陸網路巨擘騰訊21日股價利空消息不斷，不但申請元宇宙相關商標傳出遭駁回，同時還有遊戲業利空以及其他監管消息，導致騰訊21日股價暴跌逾5％，市值蒸發逾2,300億港元。

騰訊21日開低走低，開盤跌逾1％，日內跌幅不斷擴大，一度跌逾6％逼近440港元關卡，騰訊收盤大跌5.23％報445.4港元，成交值207.98億港元。21日收盤市值較上一交易日收盤價，蒸發2,362億港元。

當前大陸監管方針開始有嚴防元宇宙概念炒作的跡象，市場關注幾家網路大廠部署該領域業務的相關動作，但據中國商標網資訊，騰訊旗下騰訊音樂在2021年9月申請的元宇宙相關商標，在近日遭到駁回，狀態呈現等待駁回複審。同時，騰訊更早註冊的「QQ元宇宙」、「天美元宇宙」等商標仍在註冊申請中。騰訊在日前已經啟動元宇宙業務布局，例如傾注資源、招聘團隊投入與之相關的XR（延展實境）領域。

另外，科創板日報21日引述業內人士說法，在農曆年前已經知道2022年大陸將不會新發遊戲版號。雖然隨後有不少行業人士表示，這應該是舊消息所鬧出的烏龍，但相關事件還是導致騰訊、網易、嗶哩嗶哩等港股大陸遊戲概念股尾盤股價承壓。

同時，21日午後還有網民在網上發文，文中引述騰訊員工說法指出，有足以顛覆騰訊的監管大錘正逼近公司。但騰訊公關總監張軍隨後公開發文駁斥為假消息，張軍指出，那個喊重鎚的人，自己已經取消帳號了。