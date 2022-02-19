外資忙避險 轉買陸股基金

俄烏兩國邊境緊張情勢升溫，設法避險成為全球投資者的頭號功課。市場研究機構EPFR Global數據顯示，2022年1月中國股票基金淨流入量達到166億美元，為新冠疫情爆發以來，單月第四度超過100億美元，機構研究人士表示，自2021年第四季起，投資者對中國市場的興趣就開始上升。

CNBC於19日報導，EPFR Global研究部主管布蘭特（Cameron Brandt）指出，機構投資者認為在新興市場中，出於各種原因使中國成為2022年的安全投資地。而最新一波的購買熱潮來自機構而非散戶，散戶從2021年初開始對中國A股的興趣下滑。

近期多家機構看好中國市場發展。瑞士信貸在2022年全球股票戰略報告中將A股股票評級上調至「增持」，扭轉大約12個月前的降級。瑞信全球策略師Andrew Garthwaite在1月下旬的報告中指出，中國的貨幣政策正在放鬆，其他國家卻正在收緊貨幣政策，加上中國經濟趨勢正在好轉。

高盛首席中國股票策略師劉勁津近日表示，「鑒於中國資本市場正持續實行開放和改革措施，資產規模達到14兆美元的A股已變得更適合投資。」

另一方面，國際指數公司富時羅素18日晚間公布，旗艦指數富時全球股票指數系列（簡稱富時GEIS）2月的季度審議結果。此次新納入102檔中國A股，此外還有部分此前已納入的A股標的因市值大小變動進行分類調整，以上變動將於3月18日收盤後生效。

上海證券報引述瑞銀證券中國策略分析師孟磊預計，2022年A股將迎來人民幣3千億元的外資流入。雖然2022年同期外資淨流入數量比2021年略低，但是高於2020年，這是比較均衡的狀態，因為外資通常不會出現特別激進的流入或流出。

即使2022年開年後A股經歷不小的調整，但瑞銀全球金融市場部中國主管房東明表示，即便在經濟轉型、股市波動性相對較大、全球政治生態不斷變化的背景下，海外投資者投資中國的趨勢，過去一年內仍有很明顯的增長。