985陸校啟動對台招生 皆要求看學測4科

大陸大學啟動2022年對台招生，今年最大改革是從單招改為聯招，報名時間一律是3月1日到31日，5月15日放榜。目前平台（https：／／www.gatzs.com.cn／z／tw／getYxxxZsjzList.action）上已經有中國農業大學、吉林大學以及重慶大學等3所985工程大學已經貼出招生簡章，皆要求看學測4科成績。

中國農業大學要求申請理工類科系者，須達到國、數A、英、自等4科前標；文史類科系者，須達到國、數A／B、英、社／自等4科前標。預定招收5人。該校將於4月1日至4月8日初審，暫定4月下旬網上面試。

吉林大學申請文科須達到學測國、社等2科前標，英、數A／B等2科均標；申請理科須達到學測數A、自等2科前標，國、英等2科均標。預定招收20人（原則上文科、理科各10人，每科系不超過4人）。初審合格者，面試時間、形式及相關要求以吉林大學招生網（zsb.jlu.edu.cn）上公布為準。

重慶大學要求申請理工類科系者，學測數A、自等2科前標，國、英等2科均標；申請文史類科系者，數A、社／自等2科前標，國、英等2科均標；申請藝術類科系者，國、數A／B、英等3科任1科均標。預定招收不超過30名（其中理工、文史類20名，藝術類10名）。重慶大學特別規定，申請理工、文史類科系可選擇不少於3個志願；申請藝術類科系者，僅可選擇1個志願。約4月15日可查詢初審結果，初審通過者將採網路面試。

重慶大學說明錄取原則，申請理工、文史類科系者，先看面試成績，兼顧志願順序。面試成績相同時，先看志願；若志願也相同，則依次看數學、英文、國文成績。申請藝術類科系者則看面試成績。