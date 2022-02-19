葡萄愛馬仕 掀種子智慧財產權戰爭

近年水果作物廣受全球市場歡迎，極具特色的進口鮮果更吸引民眾嘗鮮，包括櫻桃、奇異果以及有「葡萄中的愛馬仕」之稱的陽光玫瑰葡萄等。然而，美味的農作產品，背後卻蘊藏種子智慧財產權的捍衛戰爭。

綜合陸媒報導，起源於日本的陽光玫瑰葡萄於2006年完成品種登記，但卻未在海外申請品種註冊保護，隨後，大陸與韓國相繼引入陽光玫瑰品種，並大量種植。經過數年，韓國產陽光玫瑰在葡萄出口總量和出口額甚至超車日本，大陸產銷量也隨之快速增長。

央視報導指出，盛產優質大豆的大陸也曾具相似經驗，過去因缺乏種子智財權保護意識，導致大陸大豆基種傳入美國，因而在當地發掘出一些性狀突出的基因。國際種業巨頭孟山都亦曾將源於上海的野生大豆做為親本，將產出的大豆申請64項國際專利。

值得注意的是，種子資源一直是主要國家之間競爭的焦點，譬如，孟山都被德國拜耳公司收購，根據統計，拜耳共掌握全球25％的種子和農藥市場。

另一方面，中國化工集團數年前以430億美元收購瑞士先正達公司，併購整合後，全球種業如今形成三足鼎立，分別是以拜耳為代表的歐盟，以科迪華為代表的美國，以及以先正達為代表的中國。

隨著種業智慧財產權保護意識抬頭，2021年中共中央經濟工作會議指出，要將種子和耕地問題做為重點工作。大陸農業農村部數據也顯示，近十年內，大陸植物新品種保護年申請量連續4年居世界第一，良種對糧食增產的貢獻率超過四成。

此外，中國農業科學院擁有全球第二大種質資源庫，收藏種質資源達52萬份，未來還將擴容至150萬份。

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