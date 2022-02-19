奇異果種植面積世界第1 陸賣輸紐西蘭

春節期間水果需求急遽升高，其中最受大陸消費者歡迎的黃金奇異果，即便價格漲到一箱12個人民幣（下同）299元還是供不應求。這樣的盛況讓大陸種植奇異果的農民頗覺不是滋味，畢竟奇異果原本來自大陸，至今大陸的奇異果種植面積雖仍居全球之冠，但品質、數量卻被紐西蘭遠遠拋在後頭。

中國經營報報導，奇異果在大陸稱為獼猴桃，也是大陸原生的植物。紐西蘭從20世紀初引進後改名奇異果，經過多年改良，培育出抗蟲害能力強、口感甜美又多汁的綠色及金黃奇異果。尤其紐西蘭的佳沛集團（Zespri）更憑藉大陸市場旺盛的消費能力，成為全球領軍的奇異果企業，收益頗豐。

事實上，大陸也有種植奇異果，據大陸農業農村部統計，大陸的奇異果種植面積位居世界第一，在所有水果中，其種植面積排名第九位。但在良種研發與生產管理技術上卻不及國外，大陸奇異果的畝產水準僅1.1噸，與紐西蘭2.3噸、義大利1.5噸的水準相比仍有不小差距。

早期大陸部分地區由於不重視品種權利，在未獲得Zespri授權種植黃金奇異果被該公司起訴，甚至損失千萬元訂單。而四川都江堰、蒼溪等地自1980年代初期開始種植奇異果，目前已是全大陸第二大獼猴桃產區，奇異果種植面積達75萬畝，年產量44萬噸，大陸奇異果的主栽品種為紅陽，是由四川自然資源研究院和四川省蒼溪縣農業局聯合選育，在四川的奇異果種植面積達60％左右。

即便奇異果種植面積廣，但生產技術仍落後國外，讓產量和品質都還遠遠達不到紐西蘭的水準。四川華勝農業股份有限公司總經理白峰表示，Zespri的奇異果不論在紐西蘭或是大陸吃，不論一個還是一箱、一櫃、一船，其口味及成熟度都一致，「代表整個產業鏈控制的相當精準」。白峰說，反觀大陸國產奇異果的品質，「要想吃到好吃的只能憑運氣」。也因為品質不夠穩定，讓很多通路不願意上架國產奇異果。

為提升國產奇異果銷售情況，都江堰決定與四川社工農科院、資源研究院合作，將10萬畝的奇異果進行品種調優。目前是在按照歐盟的標準進行，當地期待優化品種成功，進而能擴大對俄羅斯、東南亞等地的出口量。