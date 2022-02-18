京東方缺芯 衝擊iPhone面板供應

因遭遇眼下席捲全球的晶片短缺危機（大陸稱為缺芯），顯示驅動IC供應短缺，導致蘋果iPhone螢幕供應商京東方在生產有機發光二極體（OLED）面板時遇上麻煩。消息指出，京東方為此不得不減產，3月最多減產300萬片OLED螢幕，2～3月供給iPhone的產品，將受影響。

半導體行業協會（SIA）日前公布數據顯示，2021年全球半導體行業出貨量達到創紀錄的1.15兆件，但在新冠疫情影響下，即使企業全力趕工，仍無法滿足市場對晶片快速成長的需求。

據韓國媒體TheElec報導，京東方生產用於蘋果iPhone顯示面板的顯示驅動IC晶片，來自韓國晶片公司LX Semicon，但是由於後者產能不足，在優先順序上先向LG Display供貨，而非京東方。因此，京東方預計下個月的OLED面板可能會減少200萬至300萬片。

另一知情人士透露，京東方原定2022年供應逾4,000萬片iPhone OLED面板，但以目前情況來看，該公司恐怕很難達標，到年底最終出貨量可能只接近3,000萬片。

根據報導稱，目前還不清楚面板短缺是否會影響iPhone的供應。iPhone 13和13 pro型號在2021年9月推出後供不應求，但截至目前，這兩款設備都有庫存，在大多數地方都可以在第二天交貨。

京東方公司相關工作人員表示，雖暫不清楚此事，但是從目前供應鏈安全角度考慮，如果出現不穩定因素，公司將會做出靈活調整。

京東方A股18日開盤下跌，報人民幣（下同）4.87元。盤中多空兩方相互拉鋸，股價在平盤線上下震盪，最高報4.93元。最終收平盤，報4.91元。