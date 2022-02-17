香港疫情失控 3月擬強制全民普篩

香港疫情失控，17日新增6,116例確診，再創疫情爆發以來單日新高。港府計畫最快3月將強制進行全民普篩，拒絕篩檢者將被罰款1萬港元。另外，大陸官方17日也向香港派出專家組及核酸檢測車協助控制疫情，以堅守「動態清零」政策。

香港經濟日報報導，香港第五波疫情確診數屢創新高，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，17日除新增逾6,000例確診，另有約6,300例初步檢測陽性，已遠超當地醫療體系負荷能量，後續情況不容樂觀。

報導指出，港府擬要求750萬市民3月起依照身份證分類進行強制普篩，目標每週完成1次篩檢，每人共需檢測3次，務求將感染者儘快隔離。儘管港府表態暫不考慮封城，但人心惶惶，香港多家賣場的乾糧、民生必需品都被搶購一空，只剩下空盪盪的貨架。

疫情亦讓零售業奄奄一息。香港零售管理協會17日公布最新調查，第五輪疫情讓部分零售商銷售出現2～6成不等的跌幅。香港總商會17日更指出，鑑於疫情惡化，將2022年香港GDP年增率由2021年底時預測的2.8％大幅調降至1.2％，並預料2022年底失業率將上升至4.8％。

在「動態清零」政策下，嚴重衝擊香港的國際金融中心地位。外媒報導，花旗銀行已將6名香港高管遷往新加坡、倫敦、澳洲等地辦公。中銀香港、恒生、匯豐、渣打等多家金融機構近日也宣布部分分行暫停營業，或縮短營業時間。

這是自2021年港版國安法上路以來，香港再出現外資出走潮。上週國際豪華酒店集團東方文華行政總裁James Riley才批評，香港嚴格的防疫措施不僅令其成為孤立的城市，更是「差勁」的工作區域，擬將行政團隊暫時移到香港以外的地區工作。

新華社報導，面對失控疫情，大陸國家主席習近平16日強調，香港抗疫為當前「壓倒一切的任務」，同日，大陸國家衛健委副主任王賀勝即率隊前往深圳，出席國務院港澳辦主任夏寶龍主持的香港抗疫工作會議。廣東省政府17日即派出第一批流行病學專家組，以及行動核酸檢測車到香港，希望儘早控制疫情。